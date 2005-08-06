كسري بودجه 41 هزار ميليارد ريالي از محل حساب ذخيره ارزي تامين شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، بانك مركزي در اين گزارش تصريح كرد: فزوني كسري تراز عملياتي نسبت به تراز مثبت خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي باعث گرديد مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه دولت در سال 1383 با 40 هزار و 853 ميليارد ريال كسري مواجه شود كه عمدتا از محل حساب ذخيره ارزي تامين شده است.

بانك مركزي در اين گزارش خاطرنشان كرد: باوجود اين كه جهت گيري هاي دولت در زمينه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي و كاهش پرداخحت هاي هزينه اي(جاري)، نسبت اين دو متغير به توليد ناخالص داخلي در حد مورد انتظار نبود و باعث گرديد كسري تراز عملياتي و سرمايه اي به توليد ناخالص داخلي در سال 1383 معادل سه درصد شود كه 1/0 واحد درصد بيش از رقم مشابه سال قبل تر بود.

براساس اين گزارش بانك مركزي، در سال 1383 مانده بدهكار حساب ذخيره تعهدات ارزي به ميزان يك هزار و 200 ميليارد ريال افزايش يافت. افزايش مانده بدهكار اين حساب در واقع به حساب بدهي دولت منظور مي شود.

بانك مركزي در اين گزارش با اعلام اين كه تراز عملياتي دولت در سال 1383 با 128 هزار و 336 ميليارد ريال كسري مواجه شده است، افزود: كسري تراز عملياتي دولت در سال 1383 نسبت به سال 1382 افزايشي معادل 1/29 درصد نشان مي دهد.

همچنين خالص واگذاري داراييهاي سرمايه اي در سال 1383 با مازادي معادل 87 هزار و 483 ميليارد ريال روبرو شده كه در مقايسه با سال 1382 از 6/28 درصد افزايش برخوردار بوده است.

بانك مركزي در ادامه اين گزارش تصريح كرد: مازاد تحقق فروش نفت خام و عدم تحقق تملك داراييهاي سرمايه اي در مقايسه با ارقام مصوب باعث شد خالص واگذاري داراييهاي سرمايه اي در سال 1383 معادل 1/69 درصد بيش از ميزان پيش بيني شده تحقق يابد.