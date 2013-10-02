استانداربوشهر از پیمانکار طرح ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهربه شدت انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصرچهارشنبه در بررسی وضعیت روند ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر با بیان اینکه جاده دسترسی به ورزشی باید تکمیل شود گفت: این جاده به طول 820 متر و عرض 57 متر در کوتاه‌ترین زمان بررسی، طراحی و ساخته شد که در اجرای این طرح27 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

وی تاکید کرد: محوطه منتهی به ورزشگاه باید به جاده دسترسی اتصال داده شود که با اسفالت آن این مهم اجرایی می‌شود.

استاندار بوشهربر درختکاری وایجاد فضای سبز در جاده دسترسی به ورزشگاه تاکید کرد و گفت: در ایجاد چمن ورزشگاه، روشنایی و سکوی میهمانان روند اجرایی مطلوب است ولی در ساخت سایرقسمت‌ها روند ساخت به کندی پیش می‌رود که تاخیر در اجرای آن موجب افزایش هزینه‌های ساخت شده است.

حسنوندبا اشاره به اینکه پیمانکار طرح ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر باید جوابگوی، تاخیر اجرای طرح است گفت: در طرح 11 میلیارد تومانی حداقل پیمانکار بایستی تامین کننده 20 درصد اعتبار یاد شده باشد تا ساخت آن با کندی مواجه نشود.

وی با تاکید بر بررسی روند ساخت ورزشگاه بطور کارشناسانه افزود: تمام اشکالات احداث پروژه با بررسی کارشناسانه مشخص شود تا پس از اینکه در اختیار مسئولان ذیربط در کشور قرار گرفت وضعیت پیمانکار این طرح مشخص شود.

استاندار تصریح کرد: تا مشخص نشدن وضعیت پیمانکار هیچ مبلغ و اعتباری در اختیار وی قرار نگیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر هم گفت: امسال با وجود اینکه اعتبارات قدری دیر ابلاغ شد ولی 10 میلیارد ریال در اختیار پیمانکار ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر قرار گرفت که تاکنون به ارزش 200 میلیون ریال فعالیت شده است.

رضا جمشیدی تاکید کرد: استان بوشهر که با کمبود ورزشگاه روبه‌روست جایز نیست که روند ساخت این مجموعه مهم با کندی به‌پیش برود.