خودرو حامل قاچاق سیگار در البرز متوقف و عوامل آن دستگیر شدند

سردار احمد علی گودرزی در حاشیه نشست خبری خود با خبرنگاران که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شده بود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این خودرو حامل 140 هزار نخ سیگار خارجی بود اما با هوشیاری، اطلاعات و مراقبت های شبانه روزی پلیس این خودرو توسط عوامل انتظامی استان البرز توفق و قاچاقچیان نیزدستگیر شدند.

وی ادامه داد: این خودرو از شمال غرب کشور وارد استان البرز شده و قصد ورود به تهران را داشت.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز گفت: با وجود اینکه سیگارها به طرز ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بودند پلیس موفق شد در هشتم مهر ماه جاری این خودرو را که دارای بارنامه جعلی بوده است متوقف و عوامل آن را نیز دستگیر کند.

2 آدم ربا در کرج دستگیر شدند

سردار گودرزی در ادامه از دستگیر دو آدم ربا در کرج خبر داد و اظهار داشت: دو مجرم سابقه دار که برای اعمال مجرمانه خود پس از سرقت یک دستگاه ماکسیما مالک آن را ربوده بودند از سوی ماموران انتظامی کرج شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: فرد ربوده شده در بیست و پنجم شهریور ماه جاری در حالی که از غیبت آدم ربایان استفاده کرده و خود را آزاد می کند به نزدیک ترین کلانتری واقع در ماهدشت کرج مراجعه می کند.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز با بیان اینکه فرد ربوده شده سه روز در حمام خانه آدم ربایان حبس شده بود، اعلام کرد: با اطلاعات حاصل شده توسط ماموران با کمک فرد شاکی، محل نگهداری فرد ربوده شده پس از جست و جو شناسایی می شود.

سردار گودرزی اظهار داشت: پس از شناسایی محل نگهداری فرد ربوده شده ماموران در عملیاتی موفق به دستگیری آدم ربایان شدند و طی بازرسی آن محل اموال مسروقه از فرد کشف و یکی از مجرمان نیز به کلانتری انتقال داده شدند.

وی ادامه داد: متهم دوم نیز پس از پیگیری های پلیس هنگام مراجعه به منزل خواهرش توسط ماموران که به صورت نامحسوس محل را تحت کنترل داشتند دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز در پایان گفت: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده اند.