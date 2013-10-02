۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

الوفاق:

بازداشت المرزوق در راستای خفقان رژیم قرار دارد

جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای با اشاره به ادامه اقدامات سرکوبگرانه رژیم آن را در راستای ایجاد خفقان بیشتر در بحرین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بازداشت خلیل المرزوق معاون رئیس جمعیت الوفاق در راستای اعمال محدودیتها علیه فعالان سیاسی است.

در این بیانیه آمده است: رژیم تلاش می کند که هر ندای مخالف با سیاستهایش را خفه کند و به سیاست استبدادی خود ادامه می دهد.

الوفاق بیان کرد: بازداشت المرزوق به سبب در پیش گرفتن راهکار امنیتی از سوی رژیم است و رژیم سعی می کند که دیدگاههای خود را با زور تحمیل کند.

در این بیانیه آمده است: رژیم در مقابل فعالیتهای سیاسی المرزوق ناتوان شد و وی رابازداشت کرد تا صدایش را خفه کند.

الوفاق بیان کرد: همه تلاشهای رژیم در برابر جامعه جهانی برای بهبود وجهه آن راه به جایی نبرده است و جهانیان از ماهیت اوضاع در بحرین آگاه هستند.در بحرین یک اقلیت ثروت و قدرت را در دست گرفته است.

