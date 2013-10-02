بازداشت المرزوق در راستای خفقان رژیم قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بازداشت خلیل المرزوق معاون رئیس جمعیت الوفاق در راستای اعمال محدودیتها علیه فعالان سیاسی است.

در این بیانیه آمده است: رژیم تلاش می کند که هر ندای مخالف با سیاستهایش را خفه کند و به سیاست استبدادی خود ادامه می دهد.

الوفاق بیان کرد: بازداشت المرزوق به سبب در پیش گرفتن راهکار امنیتی از سوی رژیم است و رژیم سعی می کند که دیدگاههای خود را با زور تحمیل کند.

در این بیانیه آمده است: رژیم در مقابل فعالیتهای سیاسی المرزوق ناتوان شد و وی رابازداشت کرد تا صدایش را خفه کند.

الوفاق بیان کرد: همه تلاشهای رژیم در برابر جامعه جهانی برای بهبود وجهه آن راه به جایی نبرده است و جهانیان از ماهیت اوضاع در بحرین آگاه هستند.در بحرین یک اقلیت ثروت و قدرت را در دست گرفته است.