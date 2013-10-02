برگزاری یادواره 68 شهید نیروی انتظامی همزمان با هفته ناجا در ملایر

به گزارش خبرنگارمهر ابراهیم سعیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران ملایر با بیان اینکه همه امسال هفته ناجا از 13 مهرماه آغاز میشود گفت:شعارامسال هفته ناجا"اقتدار پلیس در سایه مردم، قانون مداری، قانون مداری است.

وی از برگزاری 80 برنامه متنوع در هفته نیروی انتظامی در ملایر خبر داد و گفت از این تعداد 43 برنامه جز برنامه های شاخص است.

سعیدی از برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی ملایر همزمان با اولین روز از هفته ناجا خبر داد و گفت: دیدار با امام جمعه ،غبارروبی گلزار شهدا و دیدار با خانواده های معظم شهدای نیروی انتظامی از دیگر برنامه هفته نیروی انتظامی در ملایر است.

وی پخش کلیپ اقتدار پلیس قبل از شروع برنامه های هفته ناجا، از تلویزیون شهری ملایر،افتتاح پارک ترافیک، همایش همیاران ترافیک، بازدید دانش آموزان از مرکز فوریت های پلیسی110 را از دیگر برنامه های هفته نیروی انتظامی در ملایر عنوان کرد.

وی از برگزاری یادواره 68 شهید نیروی انتظامی ملایر همزمان با شهدای طلبه و روحانی این شهرستان درهفته نیروی انتظامی خبر داد و افزود: این مراسم در مسجد جامع ملایربا حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان ، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر اقشار مردم برگزار خواهد شد.

برپایی نمایشگاه تخصصی ترافیک در ملایر

فرمانده انتظامی ملایر ، برپایی نمایشگاه تخصصی ترافیک، ثابت و سیار و همایش طلایه داران فرهنگ ترافیکف اجرای رزمایش اقتدار انتظامی شهرستان و استان،برگزاری جشنواره قرآنی-بصیرتی و حفاظتی کارکنان نیروی انتظامی ملایررا از دیگر برنامه های این هفته در ملایر برشمرد.

وی همچنین از برگزاری مسابقه دو استقامت بین نیروهای انتظامی شهرستان خبر دا دو ابراز داشت: اجرای رژه موتورسواران قانونمند و مسابقه دوچرخه سواری ویژه فرزندان کارکنان نیروی انتظامی و همچنین سخنرانی فرمانده انتظامی ملایر قبل از خطبه های نماز جمعه و شرکت کارکنان نیروی انتظامی در نماز جمعه از دیگر برنامه های هفته ناجا در ملایر است.

سعیدی در پایان سخنانش برگزاری اختتامیه هفته ناجا با همکاری سایر نهادها و تقدیر از ادارات و مسئولانی که با نیروی انتظامی همکاری داشته را ازآخرین برنامه هایهفته نیروی انتظامی در ملایر برشمرد.