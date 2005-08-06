85 هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال 83 به بخش كشاورزي اعطا شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، درگزارش بانك مركزي آمده است : مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش هاي دولتي و غير دولتي كشاورزي در پايان سال مورد بررسي ، 4/30 درصد نسبت به پايان سال 82 افزايش يافته و بالغ بر85 هزار و 47 ميليارد ريال شد كه سهم بانكهاي تجاري 7/44 درصد و سهم بانك كشاورزي 3/55 درصد بود .

همچنين در سال مذكور بانك كشاورزي 7/36696 ميليارد ريال تسهيلات جهت مصارف مختلف در بخش كشاورزي اعطا نمود كه اين رقم نسبت به سال قبل 6/27 درصد افزايش نشان مي دهد .

اين در حالي است كه از كل تسهيلات پرداختي بانك مذكور9/83 درصد (8/30792 ميليارد ريال ) از محل منابع داخلي بانكها و مابقي (1/16 درصد ) از محل تبصره هاي قانون بودجه و وجوه اداري شده پرداخت شد كه در مقايسه با سهم تسهيلات پرداختي از محل منابع داخلي در سالهاي 1381 و 1382 بيانگر افزايش توان اين بانك در جذب سپرده هاي مردمي و اتكاء بيشتر بر منابع داخلي است .

از سوي ديگر در سال مورد بررسي 95 درصد از تسهيلات پرداختي به طرح هاي با باز پرداخت كوتاه مدت و ميان مدت اختصاص يافت كه اين امر بيانگر عدم بكارگيري منابع در طرح هاي سر مايه گذاري و با بازدهي طولاني مي باشد .

اين در حالي است كه مطابق آمار مقدماتي ارزش افزوده بخش كشاورزي در اين سال 2/ 2 درصد رشد يافت .

همچنين در سال 83 و همانند سالهاي قبل سياستهاي حمايتي دولتي و غير دولتي كشاورزي در قالب خريد تضميني محصولات كشاورزي و تامين و توزيع نهاده هاي توليد (كود، سم و بذر ) به قيمتهاي حمايتي تدوام داشت و قيمتهاي تضميني خريد اكثر محصولات كشاورزي بين 9/5 الي 3/13 درصد افزايش يافت .

براساس ارقام مقدماتي وزارت جهاد كشاورزي در سال زراعي 83-82 مجموع توليدات محصولات زراعي و باغي با 2/2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 1/78 ميليون تن ، مجموع توليدات زراعي 9/64 ميليون تن و مجموع توليدات باغي 2/13 ميليون تن پيش بيني شده كه نسبت به سال قبل به ترتيب 6/3 و 4 درصد كاهش داشته است .

در ميان غلات توليد گندم ، ذرت وبرنج با افزايش و توليد جو با اندكي كاهش مواجه بود به نحوي كه توليد گندم با 5/0 ميليون تن نسبت به سال قبل به 14 ميليون تن رسيد .