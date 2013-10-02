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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۰

مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه عاشورا برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه عاشورا برگزار شد

تبریز – خبرگزاری مهر: سردار غلام عسگر کریمیان ظهر امروز به عنوان فرمانده سپاه عاشورا معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه عاشورا ظهر چهارشنبه با حضور سردار حسین سلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در این مراسم اظهار داشت: مراسمی که با حضور سربازان حضرت ولیعصر(عج) برگزار می شود، مراسمی نورانی و مبارک است، چرا که سرداران لشکر عاشورا این محفل را نورانی کرده اند.

وی افزود: پاسداران آذربایجان، انسان های موظف، متدین و ولایت مدار هستند که برای نهاد مقدسی چون سپاه گزینش می شوند.

آیت الله محسن مجتهد شبستری، صبر پاسداران انقلاب اسلامی را نشان دهنده اتحاد و وحدت دانست و تاکید داشت: سربازان حضرت ولیعصر(عج) در مقابل رذایل اخلاقی، باید صبر فردی داشته باشند.

وی با بیان این که سپاه پاسداران در دفاع مقدس نقش بسزایی داشته است، ادامه داد: باکری ها، تجلایی ها، یاغچیان، شفیع زاده نمونه ای از انسان هایی بودند که با فدا کردن جان خود در راه اسلام، به درجه رفیع شهادت رسیدند.

وی حفظ و صیانت از کشور را، جزو وظایف اصلی سپاه پاسداران برشمرد و اذعان کرد: سپاه نهادی است که برای حراست از انقلاب اسلامی و دستاورد های آن، باید پا برجا بماند و حضور افرادی با انگیزه الهی در عرصه های نظامی، فرهنگی و عمرانی در چنین نهادی، برای آبادانی میهن اسلامی نقش بسزایی دارد.

در این مراسم سردار غلام عسگر کریمیان به عنوان فرمانده جدید سپاه عاشورا معرفی شد و از زحمات سردار علی اکبر پورجمشیدیان قدردانی به عمل آمد.

سردار کریمیان جانشین فرماندهی سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل را در کارنامه کاری خود قرار داده است.

کد مطلب 2147782

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