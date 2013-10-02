مانور آتش نشانی و ایمنی در نهاوند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شهرداری نهاوند بعد از ظهر چهارشنبه در جمع عوامل و نیروهای شرکت کننده در این مانور در ایستگاه آتش نشانی شهرک شهید حیدری اظهار داشت: در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم اقشاری هستند که گمنام هستند ولی تلاش‌های ارزنده‌ای به مردم و اجتماع می‌کنند که یکی از این اقشار قشر آتشنشان است که ما از اینها غفلت می کنیم.

نادر اسماعیلی گفت: هفتم مهر ماه روز آتش نشان و ایمنی نام گذاری شده است و در واقع این روز بهانه ای است تا به گرامیداشت انسان‌هایی بپردازیم که از جان، آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش ما می گذرند تا بتوانیم در امنیت زندگی کنیم.

وی افزود: در مراسم امروز ناوگان خودروی سازمان آتش نشانی شهرداری، هلال احمر، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی نهاوند با خودروی های سبك، نیمه سنگین و سنگین، توان و آمادگی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی به نمایش گذاشتند.

سرپرست شهرداری نهاوند عنوان کرد: شهر نهاوند دارای دو ایستگاه آتش شنانی با هشت دستگاه خودروی مجهز آتش نشانی است و 20 نفر نیروی اتش فشان خلاق و آموزش دیده به صورت 24 ساعات آماده مقابله با هرگونه حادثه اتش سوزی و حوادث دیگر هستند.

اسماعیلی گفت: این مانوا هدف گرامیداشت روز آتش‌نشانی و ایمنی به اجرا در آمده و در آن از تمام امکانات و تجهیزات برای ارائه توانمندی‌های آتش‌نشانی شهرستان استفاده شده است.