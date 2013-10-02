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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۱

تکلو:

اداره راه و شهر سازی نهاوند به تعهد احداث فضای آموزشی مسکن مهر عمل نکرده است

اداره راه و شهر سازی نهاوند به تعهد احداث فضای آموزشی مسکن مهر عمل نکرده است

نهاوند-خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش شهرستان نهاوند گفت: اداره راه و شهر سازی نهاوند به تعهد خود در مورد احداث فضای آموزشی مسکن مهر عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو ظهر چهار شنبه در مراسم جشن نیکو کاری مجتمع آموزشی شهید کریم محمودی در شهرک شهید حیدری اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیتی و توسعه شهرک شهید حیدری نهاوند و احداث واحد های مسکونی مسکن مهر  در سال آینده این منطقه با کمبود فضای آموزشی روبرو خواهد شد.

تکلو گفت: تمام مدارس و فضا های آموزشی موجود در شهرک شهید حیدری نهاوند به صورت دو شیفته فعالیت می کنند و مدارس آموزشی این منطقه بیشترین میزان تراکم را در استان همدان دارند.

وی افزود: علی رغم اینکه در ساخت و احداث واحد های مسکن مهر  با توجه به جمعیتی که در این واحدها مستقر می شوند فضای آموزشی کافی و مورد نظر برای آنها برنامه ریزی شده است اما متأسفانه در واحدهای مسکونی مهر نهاوند تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان نهاوند عنوان کرد: مسئولین مربوطه باید برای تأمین فضای آموزشی  سال آینده تحصیلی، دانش آموزان واحدهای مسکن مهر شهرک شهید حیدری فکر و اقدام اساسی انجام دهند در غیر این صورت با مشکل جدی روبرو می شوند.

علیرضا تکلو افزود: شهرک شهید حیدری دارای دو مدرسه ابتدایی، دو مدرسه در مقطع آموزش متوسط اول، یک مدرسه در آموزش متوسطه دوم و یک مدرسه در هنرستان فنی و حرفه است که با توجه به تراکم جمعیت و دانش آموز در این شهرک به هیج وجه فضای آموزشی موجود جوابگوی نیاز دانش آموزان نیست.

تکلو بیان داشت: ساخت پروژه‌های مسکن مهر شهرستان نهاوند در دو سال گذشته در این شهرک بدون در نظر گرفتن فضای آموزشی و مهاجرپذیر بودن این شهرک دو عامل اصلی و مهم کمبود فضای آموزشی است که مسئولان مربوطه باید برای حل این مشکل تدبیر کنند.

 

کد مطلب 2147825

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