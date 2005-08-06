اجراي قانون اساسي به عنوان ميثاق خون شهيدان برعهده رييس جمهور است// نگاه جناحي و حزبي به فرآيند قدرت از ديدگاه نظام مقدس جمهوري اسلامي مردود است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، آيت الله هاشمي شاهرودي در اين مراسم اظهار داشت: خداوند بلند مرتبه را بسيار شاكريم كه در ظل عنايات و توجهات حضرت ولي عصر(عج) و تحت رهبري هوشمندانه حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي بار ديگر جلوه اي از حقانيت و مقبوليت نظام جمهوري اسلامي ايران در قامت انتخاباتي پرشكوه و حماسي نمايانگر شد و ملت بزرگ ايران چون گذشته امتحاني ديگر را سربلند و پيروز پشت سر گذاشت.

وي افزود: بر اين نعمت بيكران بار ديگر پيشاني بندگي بر درگاه ايزد منان مي سا ييم و ياد معمار بزرگ انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و شهيدان عزيزي كه هر چه داريم از مجاهدت آنهاست را گرامي مي داريم.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در مراسم مهم و ارزشمندي قرار داريم، گفت: در اين آيين كه در پيشگاه قرآن، نمايندگان ملت، اعضاي شوراي نگهبان و ساير مقامات و خدمتگزاران نظام انجام مي شود، فرصت مغتنمي مي دانم كه نكاتي را به عرض برسانم.

شاهرودي افزود: اين تحليف يك سوگند شرعي است با قصد جدي و صادقانه و با عزم بر اجراي مفاد آن در اداره كشور؛ با اين سوگند، ذمه رييس جمهوري محترم مديون مسووليت ها و امانت هايي بس سنگين مي شود كه كمك و ياري ديگران را مي طلبد. خداوند ايشان را در اجراي آنها و اجراي سوگندنامه موفق دارد.

رييس قوه قضاييه در توضيح دومين نكته سخنان خود اظهار داشت: دين مبين اسلام بيش از هر مكتب و آيين ديگر راه كمال را بر رعايت خلق و خدمت به آنان توصيه نموده است و رعايت خلق يعني خود را همسنگ ضعفا پنداشتن، روي گشاده با مردم داشتن ، با خلق نزديك بودن ، بر آنها سختگير نبودن و آزادي آنها را مغتنم دانستن و ملت را عزيز و سرور پنداشتن و در طريق اعتلا و خوشبختي آنها از هيچ خدمتي دريغ نكردن.

وي افزود: آنچه در متون اسلامي و شيعي از رعايت خلق و توجه به مردم آمده ، ما را از دنباله روي آيين غربي در پيگيري حقوق مردم بي نياز ساخته است.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: رييس جمهور ملت ايران بر همين اساس در سوگند خود تاكيد مي كند كه خود را وقف خدمت به مردم مي نمايد و حرمت آنان را پاس مي دارد.

آيت الله شاهرودي تصريح كرد: در كنار و همسو با اين مهم ، پاسداري از مذهب جعفري اثني عشري بر رييس جمهور فرض شده است كه اين مذهب حاصل رنج ها و مصائب و دردهاي بسيار ائمه اطهار و شاگردان مكتب آن بوده و نيز ثمره خون هزاران شهيد انقلاب و اسلام و تحقق اسلام ناب محمدي در زمان كنوني است و چنين است كه قانون اساسي حراست از اين مذهب و جلوگيري از گزند به مباني آن را بر عهده رييس قوه مجريه نهاده تا با بهره گيري از امكانات گسترده، آن را به انجام برساند.

رييس قوه قضاييه اجراي قانون اساسي به عنوان ميثاق خون شهيدان با ملت و پيمان امام راحل با امت را بر عهده رييس جمهور دانست و افزود: رييس جمهور بايد در چارچوب صلاحيت هاي قانوني با همه ابزارهاي قانوني در اختيار در اين راه بكوشد كه چنانچه قانون اساسي مورد خدشه قرار گيرد معضلات زيادي بوجود مي آيد.

آيت الله شاهرودي دوري از خودكامگي را توصيه ديگر قانون اساسي در سوگند رياست جمهوري به منتخب ملت عنوان كرد و با استناد به فرمايش امام علي(ع) گفت: قدرت نبايد طعمه قرار گيرد بلكه امانتي سنگين بر دوش انسان است.

وي افزود: رنجي كه با توجه خالصانه به حكومت اسلامي و اميد به گشودن گره اي از كار خلق به خدا به حلاوت تبديل مي گردد، معناي قدرت است .

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: نگاه جناحي و حزبي به فرآيند قدرت مانند ممالك لائيك مدعي دموكراتيك از ديدگاه نظام مقدس جمهوري اسلامي مردود است.

هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: تلاش براي جلوه هاي اسلام ناب در ساحت فرهنگ، به كارگيري قدرت براي خدمت ، بهبود امور زيربنايي در اقتصاد و پيگيري و تداوم سياستهاي ضد فساد ، سلامت اداري ، ارتقاي سطح معيشت ملت و رشد و توسعه عدالت از مهمترين مطالبات مردم است كه خوشبختانه رييس جمهور محترم بر اين موارد تاكيد كرده است و قوه قضاييه در جايگاه نظارت بر حسن اجراي قوانين، در كاميابي دولت جديد تلاش مي كند.

وي در پايان تصريح كرد: قوه قضاييه بر اساس وظايفي كه قانون اساسي براي او در نظر گرفته همه توان و تلاش خود را در كاميابي و توفيق دولت جديد به كار خواهد بست.