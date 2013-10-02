دانش آموزان فردیسی دستان باسخاوت خود را برای تقسیم مهربانی ها گشودند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین جشن بزرگ عاطفه‌ها که امسال از امروز چهارشنبه دهم مهرماه به مدت سه روز در سراسر کشور آغاز شده است، با حضور جمعی از مسئولان فردیس در مدرسه شهید بهنام محمدی این شهرستان برگزار شد.

در این آیین دانش آموزان دستان پرمهر و باسخاوت خود را برای تقسیم مهربانی بین کودکان یتیم و بی سرپرست و نیازمند گشودند تا مبادا رد فقر و نداری، چشمانشان را کم فروغ کند.

رئیس كميته امداد امام خمينی(ره) شهرستان فرديس در این آیین گفت: اين جشن امسال با شعار مهر در انتظار مهر حماسی به مدت سه روز در مدارس، پايگاه های كميته امداد و ميعادگاه های نماز جمعه برگزار می شود.

حسین باریکانی با بیان اینکه کمكهای مردمی در جشن عاطفه ها بلافاصله بين دانش آموزان تقسيم می شود، افزود: كمك های اين جشن به دانش آموزان نيازمند از جمله افراد زيرپوشش كميته امداد يا غيرتحت پوشش اهدا خواهد شد.



وی همچنین یادآور شد: شهروندان می توانند علاوه بر كمك های نقدی خود، هدايای غيرنقدی شامل انواع البسه نو، كيف، كفش و نوشت افزار را تحويل پايگاههای جمع آوری جشن عاطفه ها دهند.