لزوم تسریع در اجرای عملیات بازگشایی مسیر لشگر 64 ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان غربی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند پیشرفت پروژه انتقال پادگان لشگر 64 به خارج از شهر و بازگشايي امتداد خيابان امام خميني(ره) اروميه، افزود: طرح بازگشايي امتداد خيابان امام خميني(ره) از مسير لشگر 64، جزو طرحهاي فاخر و ماندگار در حوزه مديريت شهري است.

وی با بیان اینکه این طرح پيرو دستور رهبر معظم انقلاب و همت و مساعدت ارتش جمهوري اسلامي و همچنين تلاش ها و زحمات شهرداري اروميه در حال اجرا است، اظهار داشت: اين پروژه در گره گشايي ترافيك شهر و ارتقاي مناظر گردشگري شهر اروميه موثر و اميدواريم با تعامل و همدلي ميان مسئولان مربوطه هر چه سريع تر به بهره برداري برسد و در اختيار شهروندان قرار گیرد.

فرمانده قرارگاه منطقه شمال غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنين گفت: ارتش نیز در بحث خارج کردن پادگان لشکر 64 از داخل شهر هیچ غفلتی نداشته و با تمام توان در کنار مسئولان استانی بوده تا به این ترتیب امروز شاهد تحقق یافتن مقوله خروج پادگان از داخل شهر باشیم.

امیر ملکیان در خصوص وضعيت بيمارستان 523 منطقه اي ارتش نيز اعلام کرد: تا زمان مشخص کردن فضای جایگزین و ساخت بیمارستان در محلي ديگر، محل فعلی بیمارستان به صورت میدان طراحی و عبور و مرور از طریق میدان انجام خواهد گرفت.

گفتني است با پیگیری‌های مستمر و مکرر مدیریت ارشد استان از معاونت مهندسی نیروی زمینی ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر مقام معظم رهبری طی یک پروسه سنگین مجوز لازم از طرف رهبر معظم انقلاب به ارتش جمهوری اسلامی صادر که در هفته های قبل به رده های استانی ابلاغ و بر همین اساس شهرداری ارومیه موظف به ورود به داخل لشگر برای انجام عملیات بازگشایی مسیر شد که در چند روز آینده مسیر باز و شاهد تردد مردم خواهیم بود.