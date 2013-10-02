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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۰

معاون فرماندار بيجار:

تعمیق باور های دینی اصلی ترین هدف برنامه های فرهنگی است

تعمیق باور های دینی اصلی ترین هدف برنامه های فرهنگی است

بیجار- خبرگزاری مهر: معاون فرماندار بیجار گفت: تعمیق باور های دینی و برخورداری از اثرات تربیتی و فرهنگی نشات گرفته از اسلام ناب محمدی اصلی ترین هدف برنامه های فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، باقرجدی امین‌پور  بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد شئون و مناسبتهای فرهنگی که در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: ماموریت برگزاری جلسات ستاد شئون فرهنگي در مناسبت هاي مذهبي نظارت صحیح و آسيب شناسي برنامه ها و مناسبت هاي مذهبي است كه توسط هيئات مذهبي و تشكل هاي ديني در اعیاد و سوگواری ها اجراء می شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن در انحراف جوانان اظهار داشت: در چنین فضا و شرایطی که دشمنان قصد کم‌رنگ کردن ارزش‌های مذهبی و فرهنگی را میان جوانان دارند شرکت این قشر در مراسم‌ها و اجرای برنامه‌ها توسط آنان از اهمیت و ارزش ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به نزدیک بودن سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) و تاکید بر فراهم نمودن شرایط ازدواج آسان بیان داشت: طبق ایات و روایات خداوند متعال زمینه مناسب شرایط مالی و اقتصادی زوجین را فراهم نموده است و در همین زمینه دوری از تجملات و اسان نمودن ان جزء فرهنگ پیشینیان ما است.

معاون فرماندار بیجار در ادامه به مناسبت های پیش رو اشاره کرد و گفت: برگزاری جشن عید سعید غدیر خم در سالن 2000 نفری و سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) مهم ترین برنامه های فرهنگی و مذهبی پیش رو می باشد.

امین پور در پایان عنوان کرد: ترویج فرهنگ صرفا مختص اداره‌ای خاص نیست بلکه تمامی مسئولان ادارات و نهادها ملزم به توجه ویژه به این مقوله هستند.

کد مطلب 2147841

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