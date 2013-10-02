به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاليباف اصل مديرعامل بورس ضمن بيان مطلب فوق افزود: در ابتداي سال جاري شاخص كل در رقم 38 هزارو 41 واحدي قرار داشت اما پس از 121 روزكاري شاخص کل به بيش از 61 هزار واحد رسيده است كه اين امر نشان از بازده 62 درصدي بورس اوراق بهادار تهران است.



وي ادامه داد: ارزش بازار 301 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و رشد 76 درصدي در اندازه بازار را شاهد هستيم. اتفاق ديگر رشد 249 درصدي ارزش معاملات خرد و بلوک بود و به حدود 245 هزار ميليارد ريال رسيد که نشان از ارتقاء نقدشوندگي بورس، فعال تر شدن سرمايه گذاران فعلي و حضور سرمايه گذاران جديد در بازار است. از ابتداي سال 92 تاكنون 23 ميليارد سهم به صورت آنلاين و به ارزش 88 هزار ميليارد ريال معامله شد. به اين ترتيب 270 درصد از نظر حجمي و 514 درصد ارزشي رشد داشته اند. در ضمن معاملات بر خط 18 درصد معاملات خرد و بلوك را تشكيل مي دهد و نشانگر اقبال سرمايه گذاران به اين روش مي باشد.



مديرعامل بورس تهران تاكيد كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 96 هزار كد معاملاتي جديد صادر شده كه اين رقم بيانگر رشد 30 درصدي توجه خاص مردم به بورس و سرمايه گذاري در بازار سرمايه است.



وي همچنين به آمار معاملات صنايع در شش ماهه اول سال 92 اشاره کرد و افزود: بيشترين حجم معاملات به ترتيب به صنايع محصولات شيميايي، فلزات اساسي، فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي، بانک ها و موسسات اعتباري و سرمايه گذاري ها اختصاص داشته است.



دليل رشد شاخص ها



وي درخصوص علل رشد شاخص ها گفت: رشد پيش بيني سود و زيان خالص شركت ها كه يكي از مهمترين متغييرهاي بنيادي و اثر گذار بر قيمت سهام مي باشد، در پايان 6 ماه اول به رقم 470 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به ابتداي سال رشد 37 درصدي ( بدون لحاظ عرضه اوليه ها و انتقالي از فرا بورس) را به همراه داشته است. وجود فضاي مثبت و ركود در ساير بازارها از جمله مسائل تاثير گذار در رشد شاخص ها بوده است.



مديرعامل بورس تهران به سرمايه گذاران بالاخص سرمايه گذاران تازه وارد به بازار سرمايه توصيه كرد با افق ميان مدت و بلند مدت اقدام به سرمايه گذاري كنند و از تصميم گيري بدون تحليل، دوري كنند.حتماً آموزش ببينند،در تالار حافظ و 22 دفتر و تالار منطقه اي بورس آموزش به طور رايگان ارايه مي شود. سرمايه گذاران پس از مطالعه صورت هاي مالي شركت ها اقدام به سرمايه گذاري و خريد و فروش سهام نمايند. اگر افراد دانش مالي لازم و يا وقت لازم را در اختيار ندارند با خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك توان تحليلي و مديريتي اين صندوق ها بهره ببرند.



6 ماه اول وپذيرش 4 شركت



مديرعامل بورس تهران به پذيرش شرکت ها در سال جاري اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاري 2 شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس و شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين از جمله شركت هاي اصل 44 در بورس پذيرش شدند و سهام آنها عرضه شد. طي اين مدت سهام شرکت هاي ارتباطات سيار ايران و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانك ها با احراز شريط از فرابورس به بورس منتقل شد.



گسترش همكاري هاي بورس تهران و مسقط

قاليباف اصل با اشاره به اينكه بورس تهران به دنبال گسترش همكاري با بورس هاي مختلف دنيا است افزود: بورس تهران قصد دارد، نيمه اول آذر ماه تفاهم نامه همكاري مشترك در خصوص تبادل كارشناس، تبادل اخبار و اطلاعات بورسي و ساير همكاري هاي دو جانبه را با بورس مسقط به امضاء برساند.

