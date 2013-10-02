6500 لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد شهرکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا اظهارکرد: عمده کشفیات قاچاق در حوزه دریاچه هامون بوده که به دلیل خشکی این دریاچه و عدم تردد قایق ها این کشفیات در استان نیز کاهش یافته است.

وی از کشف 810 کیلوگرم مواد مخدر طی این مدت توسط مرزبانی استان خبر داد و گفت: کشفیات مواد مخدر 30 درصد افزایش داشته است.

فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون 33 قاچاقچی دستگیر و 79 دستگاه موتورسیکلت و خودرو نیز توقیف شده است.

وی با بیان اینکه تامین امنیت و حراست از آن رکن اصلی کار مرزبانی است، تصریح کرد: امنیت مردم ما قابل معامله و مصالحه نیست.

سرهنگ شهرکی تصریح کرد: با حضور موفق نیروهای مرزبانی در نوار مرزی ورود اتباع غیر مجاز به استان بسیار کم بوده است.

وی با اشاره به 465 کیلومتر مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور افغانستان ادامه داد: مرزبانی خراسان جنوبی با داشتن دو هنگ و دو یگان تکاوری حضور موثری در مرزها داشته است.

وی با بیان اینکه درگیری مسلحانه را در سال جاری نداشته ایم، تصریح کرد: استحقاق حقوق مرزنشینان، جلوگیری از ورود افراد بیگانه و سلاح، برخورد با متجاوزان مرزی و پیشگیری از ورود مواد مخدر از جمله ماموریت‌های اصلی مرزبانی است.

فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی 250 هزار مرز نشین دارد، عنوان کرد: مرزها امروز به عنوان یک فرصت هستند که می توان با مدیریت صحیح زمینه اشتغال و رونق اقتصادی برای مرزنشینان را فراهم کرد.

شهرکی با اشاره فعالیت چهار بازارچه مرزی در استان بیان داشت: بازارچه مرزی میل 78 از فعال ترین بازارچه های استان است که با تکمیل فضاها و تجهیزات می توان به رونق فعالیت مرزنشینان کمک کرد.

وی بیان کرد: رونق تبادلات مرزی بر اساس قوانین موجب رونق زندگی مرز نشینان می شود که این به تامین امنیت مرزها نیز کمک می کند.

وی با بیان اینکه پلیس برای تامین امنیت باید مردمداری را سرلوحه کار خود داشته باشد، ادامه داد: شعار امسال هفته نیروی انتظامی " اقتدار در سایه مردم ‌مداری، قانون ‌مداری و روزآمدی" است.

فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی به برنامه های مرزبانی استان در هفته ناجا اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاه اقتدار و دستاوردهای مرزبانی، اجرای رزمایش اقتدار در مرز، برگزاری پیاده ‌روی خانوادگی، دیدار با امام جمعه شهرستان‌ها، غباررویی و عطرافشانی مزار شهدا از جمله برنامه های این هفته است.

شهرکی همچنین از برگزاری همایش مرزنشینان استان در هفته نیروی انتظامی خبر داد و گفت: در این همایش از 80 نفر از مرزنشینان نمونه استان تجلیل خواهد شد.

فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی بیان کرد: توزیع لوح فشرده و بروشور در مرز، حضور کارشناسان آموزش همگانی در مدارس خراسان جنوبی از دیگر برنامه‌ های هفته ناجا در استان است.