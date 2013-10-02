تاکنون هیچ موردی از بیماری وبا در استان بوشهر گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، انتقام عزیززاده عصر چهارشنبه در جمع کارشناسان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با بیان اینکه برای پیشگیری از بیماری وبا باید نکارت بهداشتی رعایت شود افزود: شستن مرتب دست‌ها با آب وصابون،شستشو و ضدعفونی کردن سبزیجات، استفاده از آب آشامیدنی سالم و استفاده از غذای گرم و پخته در پیشگیری از این بیماری موثر است.

وی با بیان اینکه شیوع بیماری وبا در این فصل بیشتر است از همه پرسنل شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی خواست نسبت به پیشگیری از این بیماری با حساسیت بیشتری در این عرصه عمل کنند.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان دیلم با بیان اینکه بیشترین مناطق شیوع بیماری وبا در استان‌های جنوب شرق کشور گزارش شده است گفت: طبق آمار مرکز مدیریت بیماری ها واگیر وزارت بهداشت از 168 مورد وبا در کشور 144 مورد افغانی و 23 نفرایرانی و یک نفر پاکستانی بوده است.

عزیززاده تصریح کرد: بیشترین آمار مبتلایان به وبا از شهر زاهدان به تعداد 80 مورد و پس از آن شهرهای کرمان، ایرانشهر و جیرفت اعلام شده است.

وی با بیان اینکه میزان مرگ و میر ناشی از بیماری وبا در کشور حدود3 درصد اعلام شده است گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از بیماری وبا در استان بوشهر گزارش نشده و امیدواریم با رعایت نکات بهداشتی توسط مردم بتوانیم همچنان ازشیوع این بیماری پیش‌گیری کنیم.