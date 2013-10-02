دومین همایش تبلیغی و ترویجی وقف در قوچان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال ایزدی، کارشناس امور وقف در اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی عصر چهارشنبه در این همایش با اشاره به گستردگی وقف اظهار کرد: وقف موضوعی است که اختصاص به مسلمانان ندارد و به مسلمانان منحصر نمی شود، همچنین قبل از اسلام نیز این امر پسندیده وجود داشته اما با ظهور اسلام، بسیار گسترده شده و پیامبر اکرم (ص)، اولین واقف پس از اسلام و امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) نیز از پیشگامان عرصه وقف بودند.

کارشناس امور وقف در اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به گستردگی وقف در جامعه بیان کرد: هر کار و فعالیتی که جنبه عام المنفعه داشته باشد را می شود در تمامی عرصه ها از جمله امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، ورزشی، کشاورزی و ... وقف نمود و به برکت موقوفات، بسیاری از مشکلات فرهنگی موجود در جامعه در حال رفع است.

حجت الاسلام ایزدی فزود: خراسان رضوی، اولین استانی بود که دفتر مشاوره وقف را راه اندازی نموده و تاکنون ثمرات خوبی را به همراه داشته، به گونه ای که عرصه های وقف بسیار گستره شده است.

وی تصریح کرد: در گذشته، میزان وقف در عرصه هایی همچون فرهنگی و قرآنی بسیار کم بوده که با مشاوره هایی که در دفاتر مشاوره وقف صورت می گیرد، گستردگی وقف در چنین عرصه هایی در حال افزایش است.

لازم به ذکر است در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخ پیرامون مسایل فقهی و احکام وقف برگزار شد.