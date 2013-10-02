ایران می تواند به جای امریکا برای جبران ناتوانی آرژانتین در حل مسئله آمیا کمک کند

خبرگزاری مهر- گروه سیاست خارجی:در پی اظهارات رئیس جمهور آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با پرونده آمیا محمد کریم ضیاء در یادداشتی نوشت:

رابطه رسمی و دیپلماتیک ایران و آرژانتین به بیش از یکصد سال می رسد. این سابقه تاریخی برای روابط رسمی دو کشور یک اعتبار جهانی محسوب می شود. مطالعه سابقه روابط دو کشور نشان از دوستی و همکاریهای نزدیک بین طرفین بوده است. لیکن این رابطه حدود 19 سال است که تحت الشعاع کینه ورزی صهیونیسم بین الملل قرار گرفته است و به نظر می رسد که آنها به هیچ وجه مایل به ترمیم روابط و بهبود آن نیستند.



از آن زمان که انفجاری مهیب ساختمان آمیا را فرو ریخت و 85 بیگناه در آتش توطئه عناصر داخلی در این کشور کشته شدند، حدود 19 سال می گذرد. از همان ساعات و روز های اولیه صهیونیستهای داخلی و اسرائیلی ها با نشانه رفتن انگشت خود به سوی ایران، دیپلماتها ، اتباع و سرانجام مقامات عالی رتبه ایرانی را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. برای رسیدگی به این اتهامات قاضی ویژه با امکانات بسیار فراهم آمد. ولی از آنجایی که فساد دستگاه قضائیه آرژانیتن بر همگان روشن است ، قاضی این پرونده آقای گالئانوخیلی زود به دام دلارهای صهیونیستی گرفتار آمد و به جای تحقیق دقیق در یافتن عاملین اصلی این عمل تروریستی، سناریو های از پیش تعیین شده صهیونیستها را به اجراء گذاشت. سرانجام این بازی به آنجا ختم شد که در کلافه سردرگم رسیدگی به این پرونده و برای خاموش کردن خشم و اعتراض خانواده قربانیان، قاضی مذکور با دادن رشوه به برخی از شاهدین دروغین مستنداتی دروغین فراهم آورد. ولی بعدها با روشن شدن حقیقت و اعتراف این قاضی به رشوه دهی ، از مسئولیت خود برکنار شد. و در ادامه کار به قاضی دیگری واگذار شد. اما برکناری این قاضی رشوه دهنده منجر به اصلاح پروسه رسیدگی به این پرونده نشد زیرا هر قاضی که مسئول این پرونده شود به ناچار باید تسلیم سناریوهای تحمیلی صهیونیستها و یا پذیرش فضا سازی بر علیه خود شود.



افت و خیزهای پرونده آمیا در آرژانتین وتیرگی روابط ایران و آرژانتین بر سر این موضوع نشان از این واقعیت تلخ دارد که نیروی سومی که بسیار قوی تر از اراده مقامات دو کشور است در هدایت تحولات مربوط به این پرونده دخیل است و اجازه روشن شدن حقیقت را نمی دهد.



تا پیش از امضای یادداشت تفاهم ایران و آرژانتین برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب برای بررسی دلایل ارائه شده از سوی مقامات آرژانتینی جهت متهم ساختن اتباع ایرانی ، دولت ایران سعی فروانی به عمل آورد تا با غیر سیاسی کردن پرونده به عوامل قضایی آرژانتین برای کشف حقیقت کمک نماید. نمونه ای از این تلاشها درخواست ایران برای دسترسی به مفاد پرونده و تحقیقات برای بررسی و کمک به آرژانتین بوده است که متاسفانه هیچگاه قوه قضاییه آرژانتین به آن پاسخ مثبت نداده است. پس از گذشت این فراز و نشیبها بود که ایران برای نشان دادن حسن نیت خود و گام گذاردن در راه بهبود روابط دو کشور در مذاکراتی که منجر به امضای یادداشت تفاهم دو کشور گردید، با ایجاد این کمیسیون حقیقت یاب موافقت کرد.



اما سخنان اخیرخانم کریشنر در سازمان ملل متحد ، اظهارات وزیر خارجه و اخیرا انتشار نامه سفارت آرژانتین در واشنگتن به دولت آمریکا نشان از این دارد که گویا بوئنوس آیرس از فضای ایجاد شده در بهبود روابط ایران و آمریکا احساس خسران دارد و قصد دارد با طرح موضوعات بی اساس در مذاکرات دو کشور در آن اخلال ایجاد نماید. شاید خانم کریشنر چنین تصور کرده است که موافقت ایران با ایجاد این کمیسیون از سر ضعف بوده است و یا اینکه ایران به طور تلویحی اتهامات را پذیرفته است. که اگر چنین باشد جای تعجب دارد. زیرا طی این 19 ساله اخیر هیچ مقام رسمی و قضایی کشور آرژانتین حتی یک برگ محکمه پسند نتوانسته است ارائه دهد. رسوایی دستگاه قضایی آرژانتین در موضوع بازداشت غیر قانونی آقای سلیمانپور در لندن و حکم صادره از سوی این دادگاه مبنی بر این که قاضی آرژانتینی حتی یک برگه قابل استناد ارائه نداده است گواه این مدعا است. ورود ایران به این قضیه نشان از اطمینان ایران به بیگناهی اتباعش دارد . ورود ایران به این موضوع از سر قوت بوده است و مطمئن است که کمیسیون حقیقت یاب نیز در انتهاء به همان نتایجی خواهد رسید که دادگاه لندن رسید.



جای تاسف دارد که خانم رییس جمهور آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل با ایراد برخی از دروغ پردازی ها ، ایران را به خلف وعده و یا فرار از اجرای تعهدات خود در متن یادداشت تفاهم متهم می نماید. خانم کریشنر به خوبی آگاه بود که ایران از طریق مجاری دیپلماتیک چند ماه قبل تصویب این یادداشت تفاهم را در دولت جمهوری اسلامی ایران به آگاهی دولت آرژانتین رسانده است. ضمن اینکه این موضوع از سوی کاردار سابق ایران در بوئنوس آیرس نیز به اطلاع روزنامه ها رسانده شده بود. ولی دولت آرژانتین که چند ماه قبل آن را تصویب کرده است هیچگاه به طور رسمی ، تصویب این یادداشت تفاهم را به اطلاع دولت ایران نرسانده است و به نظر می رسد که جرات اعلام رسمی آن را نیز ندارد.



اگر دولت آرژانتین خواهان دریافت تائید مجدد دولت جدید ایران برای وفاداری به یادداشت تفاهمی بود که در دولت گذشته به امضاء رسیده است، ضمن یادآوری اصل وفاداری دولتها به تعهدات خارجی ، برای کسب تائیدیه مجدد نیازی به جنجال آن هم از پشت تربیون سازمان ملل نبوده است. این جار و جنجال ها آنقدر غیر حرفه ای بود که حتی وزیر خارجه آرژانتین در اظهار نظری از این که ایران در قبال آن سکوت کرده است ابراز تعجب کرد. اما در پاسخ به این وزیر خارجه باید گفت که روش ایران هیچگاه پاسخگویی به جنجال با جنجال نبوده است. ضمن اینکه ایران به خوبی از نیاز داخلی بوئنوس آیرس در این جنجال ها هم غافل نبوده است. خانم کریشنر در همان سخنرانی با صراحت از این که مخالفین داخلی بخوانید (صهیونیستها) با مذاکره بوئنوس آیرس و تهران برای حل موضوع مخالفت کرده اند، ابراز گلایه میکند و سعی دارد که خود را ناشیانه تطهیر کند. چرا ناشیانه؟ زیرا برای تطهیر خود بار دیگر اتباع ایران را به طور تلویحی به اتهام اثبات نشده ، متهم می کند. خانم کریشنر برای اینکه خود را پیروز این میدان معرفی نماید ، انتظاراتی را از ایران بیان می دارد که که یا اصولا در تعهدات طرفین نیست و یا اینکه رعایت زمان بندی و گام به گام بودن اجرای این یادداشت تفاهم را به فراموشی می سپارد. لازم به ذکر است یکی از وظایف اصلی تشکیل کمیسیون حقیقت یاب بررسی مدارک ارائه شده طی 19 سال گذشته می باشد. این حق ایران است که بداند به چه دلایل و مستنداتی آرژانتین اتباع ایرانی را متهم کرده است. آیا واقعا دلایل و مستنداتی وجود دارد و یا این مدارک نسخه ای از یک سناریو هالیودی است که قرار بوده از روی آن فیلمی ساخته شود.



به خوبی روشن است که خانم کریشنر برای ترمیم وجهه داخلی خود و حزبش در مقابل رقبای سیاسی خود که در این زمان از لابی یهودیان برخوردارهستند مجبور به ایراد چنین خطابه ای هیجانی در سازمان ملل شده است. اما از وزارت خارجه آرژانتین انتظار بیشتری می رود. انتشار نامه سفیر آرژانتین در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا و درخواست اینکه موضوع آمیا نیز در مذاکرات دوجانبه ایران و یا مذاکرات 5+1 گنجانده شود نیزاز گاف های بزرگ و درخواستی مضحک از سوی دولت آرژانتین است که ممکن است تلاشهای دو جانبه را با خطر روبرو سازد. مشکلات روابط ایران و آمریکا از ماهیت دو جانبه برخوردار و بر سر اختلاف منافع طرفین در یک موضوع خاص است. بنابر این ایران و آمریکا ممکن است بر سر موضوع سوریه ، فلسطین و یا امنیت عراق و افغانستان مذاکره نمایند. ولی اینکه آمریکا بخواهد مشکل عدم توانایی یک کشور برای یافتن پاسخ به یک پرونده قضایی در داخل آن کشور را با کشور ثالث دیگری حل کند، موضوع دیگری است. اگر واقعا پلیس و یا قوه قضاییه آرژانتین توانایی رسیدگی به این موضوع را ندارد ، کافی است از ایران درخواست کمک نماید تا ایران با اعزام تیم های حرفه ای پلیسی در مدت کوتاهی دست جنایتکاران را برملاء نماید. البته دم این خروس سال ها است که نمایان شده و به خوبی آشکار است که صهیونیستها درپوشش دولت آرژانتین قصد دارند تسویه حسابهای داخلی خود که سابقه بسیاری در آن دارند را به گردن دیگران بیندازند و به قول یک ضرب المثل فارسی هم از آخور و هم از توبره بخورند.