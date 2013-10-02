شاخص کل بورس نیمه 66 هزار واحد را پشت سرگذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز تعداد 583 ميليون و 777 هزار سهم به ارزش بيش از 2 هزارو 931 ميليارد ريال در 82 هزار و 858 دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت. شاخص کل با 156 واحد افزايش به رقم 66 هزارو 506 واحد رسيد.



شاخص بازار اول با 145 واحد کاهش به رقم 50 هزارو 379 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با يک هزارو 693 واحد افزايش ، عدد 122 هزارو 693 واحد را تجربه کرد.



بيشترين تاثير مثبت بر شاخص را پالايش نفت بندرعباس، صنايع پتروشيمي خليج فارس، گل گهر، فولاد خوزستان و بيشترين تاثير منفي بر شاخص را ملي صنايع مس ايران، مديريت پروژه هاي نيروگاهي، سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين و گسترش نفت و گاز پارسيان ثبت کردند.



همچنين بيشترين حجم معاملات را بانک صادرات، پالايش نفت بندرعباس، ايران خودرو، مديريت پروژه هاي نيروگاهي، سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين، بانک پاسارگاد، مخابرات ايران و گروه بهمن به خود اختصاص دادند.



