عراق 10 كارخانه جديد سيمان احداث مي كند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تلويزيون "الفرات" اسامه عبدالعزيز النجفي وزير صنايع و معادن عراق با اعلام اين مطلب افزود: اين كارخانه ها با مشاركت بخش خصوصي در عراق ساخته خواهد شد.

وي روند ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني در عراق را در درجه اول به عهده بخش خصوصي دانست و گفت: سياست دولت سپردن اين امور به آنها است .

النجفي همچنين از ساخت سه شهرك صنعتي در سه منطقه عراق خبر داد و گفت: دو شهرك صنعتي در جنوب و در مناطق بصره و خور الزبير ساخته خواهند شد و همچنين در نزديكي شهر موصل نيز شهرك صنعتي ايجاد مي شود.

وي گفت: اين شهرك ها براي ايجاد دو واحد صنعتي كوچك و متوسط طراحي شده است.

هم اكنون اكثر صنايع عراق بدليل جنگ و تحريم هاي اقتصادي نابود و بدنه كارخانجات بعنوان آهن قراضه فروخته شده است بطوري كه عراق چيزي به نام صنعت در اختيار ندارد.