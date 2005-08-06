  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۴۱

وزير صنايع و معادن عراق :

عراق 10 كارخانه جديد سيمان احداث مي كند

بدليل نياز فراوان و نياز اوليه بازسازي عراق به سيمان ، دولت عراق اقدام به ساخت ده كارخانه جديد سيمان در اين كشور خواهد نمود.

 به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تلويزيون "الفرات" اسامه عبدالعزيز النجفي وزير صنايع و معادن عراق با اعلام اين مطلب افزود: اين كارخانه ها با مشاركت بخش خصوصي در عراق ساخته خواهد شد.

وي روند ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني در عراق را در درجه اول به عهده بخش خصوصي دانست و گفت: سياست دولت سپردن اين امور به آنها است .

النجفي همچنين از ساخت سه شهرك صنعتي در سه منطقه عراق خبر داد و گفت: دو شهرك صنعتي در جنوب و در مناطق بصره و خور الزبير ساخته خواهند شد و همچنين در نزديكي شهر موصل نيز شهرك صنعتي ايجاد مي شود.

وي گفت: اين شهرك ها براي ايجاد دو واحد صنعتي كوچك و متوسط طراحي شده است.

 هم اكنون اكثر صنايع عراق بدليل جنگ و تحريم هاي اقتصادي نابود و بدنه كارخانجات بعنوان آهن قراضه فروخته شده است بطوري كه عراق چيزي به نام صنعت در اختيار ندارد.

کد مطلب 214787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها