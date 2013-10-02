کارگاه آموزشی حقوق اداری در یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی بعدازظهر چهارشنبه با حضور سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد و بیش از 50نفر از پرسنل این سازمان آغاز شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این مراسم کهگیلویه و بویراحمد را استانی 100درصد شیعی دانست و گفت: این ثروتی است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر مرتضوی افزود: مردم این استان که 700هزار نفر جمعیت دارد، طی 34 سال گذشته بارها عشق و علاقه خود را به انقلاب و نظام ثابت کرده اند.

وی بیان کرد: این استان پیش از انقلاب از کمترین امکانات برخوردار نبود و هرچه دارد به برکت انقلاب اسلامی است.

مرتضوی یادآور شد: مردم این استان هم با تقدیم یک هزار و 800شهید و حضور در خط مقدم همه صحنه های دفاع از نظام، بارها تعلق خود را به نظام نشان داده اند.

وی افزود: این مردم تفسیر مادی از انقلاب ندارند و به رغم مشکلات فراوان اقتصادی خم به ابرو نیاورده و همیشه گوش به فرمان ولایت اند.

در ادامه این نشست سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی کشور کار در این نهاد را با ارزش دانست و گفت: امر به معروف و نهی از منکر از اصلی ترین وظایف این نهاد است.

علیرضا هوشیار افزود: تحقق این وظیفه مستلزم آن است که احیای این اصل را از خود شروع کنیم.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش پرسنل سازمان تبلیغات و آشنایی هرچه بیشتر آنان با قوانین و مقرارت این سازمان عنوان کرد.

هوشیار تصریح کرد: مجموعه ای در رسیدن با اهداف عالیه خود موفق است که نیروهای انسانی آن از دانش و بینش لازم برخوردار باشند.

در ادامه این نشست، سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی کشور به سوالات شرکت کنندگان در خصوص مسائل اداری و مالی پاسخ داد.

این کارگاه آموزشی فردا در یاسوج به کار خود پایان می دهد.