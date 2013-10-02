تشکیل شورای پشتیبانی سوادآموزی راهکاری برای کاهش بیسوادی در خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وفایی نژاد بعد ازظهر چهارشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی بیرجند با اشاره به چگونگی حمایت از سوادآموزان گفت: حمایت معنوی و فرهنگ سازی برای مراجعه افراد به سیستم سوادآموزی و حمایت اجرایی در عرصه بیسوادی دو راهکار موثر برای کاهش بیسوادی است.

وی اشاره به سه مقوله در بحث سوادآموزی بیان کرد: شناسایی، جذب و آموزش سه مقوله سوادآموزیی هستند که نیازمند حمایت تمامی دستگاه های اجرایی برای کاهش بیسوادی در استان هستیم.

وفایی نژاد با اشاره به محدودیت در بحث جذب و شناسایی افراد بیسواد عنوان کرد: سازمانها و اداراتی که اطلاعات و آمار افراد را دارند به غیر از آمار بیسوادان عملا کمکی به سواد آموزی نمی کنند.

وی گفت: این شیوه عملکرد ادارات موجب می شود تا اطلاعات دقیق در دسترس اداره نهضت سوادآموزی قرار نگیرد.

وی از نمایندگان دستگاه های اجرایی استان خواست این محدودیتها را کاهش دهند تا کارها در کاهش بیسوادی با سرعت انجام شود.

معاون آموزش و پروش بیرجند با اشاره به تقویت انگیزه در بیسوادان عنوان کرد: با هدفمند کردن خدمات و دادن تسهیلات برای بیسوادان هر ارگان بنا به نوع خدمتی که دارد، می تواند در انگیزه سوادآموزی سهیم باشد.

وفایی نژاد از نیروهای اداری خواست: با شناسایی افراد بیسواد در خانوادها و تشویق آموزش دهنده برای آموزش به بیسوادان گام بردارند.