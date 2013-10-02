به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین جایزه کتاب فصل عصر امروز چهارشنبه 10 مهر ماه با حضور مسئولان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد موسسه خانه کتاب و جمعی از اهالی قلم در سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.

علی شجاعی سائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب (مجری این جایزه) در سخنانی گفت: آبان ماه 76 که اولین دوره جایزه کتاب فصل را برگزار کردیم و در زمان تنظیم جایزه خیلی مطمئن نبودیم که در هر فصل آنقدر کتاب علمی تولید بشود که بتوانیم در پایان هر فصل این جایزه را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: 4 دوره اول جایزه کتاب فصل با همان آیین نامه برگزار شد که بر اساس آن هر کتابی که امتیازش 70 به بالا بود به عنوان اثر منتخب معرفی می شد اما بعدا دیدیم که داشته های صنعت نشر ما به آن اندازه است که بتوانیم در هر فصل این جایزه را برگزاری کنیم و بر همین اساس معیار انتخاب کتابهای برتر را کسب امتیاز 90 به بالا گذاشتیم.

شجاعی سائین افزود: امروز با اندکی تقریب حدود 100 هزار کتاب را به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر در کتاب فصل معرفی و در حد وسع مان از آنها تقدیر کرده ایم در یکی دو سال گذشته از نظر مالی مشکلاتی داشتیم اما خوشبختانه این حرکت تداوم یافت و امیدواریم ادامه هم داشته باشد.

مدیرعامل خانه کتاب در عین حال گفت: ما در معرفی بین المللی آثار منتخب کتاب فصل کوتاهی کرده ایم و بستر مناسبی را برای معرفی بخشی از آثار در صدر جهانی به وجود نیاورده ایم این نکته باید مد نظر ما به عنوان برگزار کننده باشد البته لازم است رسانه ها بستر معرفی این آثار را آماده کنند.

در همین مراسم سعید حمیدیان که با تالیف کتاب "شرح شوق" به عنوان برگزیده بخش تاریخ و نقد ادبی کتاب فصل دست یافته بود در سخنانی گفت: کتاب "شرح شوق" حاصل حدود 30 سال پژوهش و جستجو، یادداشت برداری ها، این کتاب خودش به تنهایی 25 سال زمان برده هر چند گاهی به تعالی و گاهی به تناوب تحریر و چاپ کتاب هم در 5 جلد 6 سال به طول انجامید جلد اول "شرح شوق" مدخلی است بر اشعار حافظ که شامل بحثهای موضعی و خودش به دو بخش تقسیم شده است؛ در قسمت اول آنچه مربوط به شخص شاعر و اندیشه اوست مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم هم به شیوه هایی که شاعر در سرایش اشعارش استفاده کرده، پرداخته شده است.

حمیدیان افزود: من با توجه به احساس نیازی که شاید به دلیل سالها تدریس در دانشگاه در من بوجود آمده بود، در جلد اول مباحثی را در خصوص هنجارهای این گونه شعر (غزل) اضافه کنم. این جلد خود شامل مقالات و مقولات فراوانی است که هر کدام ذیل عنوانی که همه این عنوانها بر گرفته شعر خود شاعر (حافظ) است.

این استاد زبان و ادبیات فارسی با اشاره به زمان طولانی که برای تالیف کتاب "شرح شوق" صرف شده است اضافه کرد: فکر می کنم مقداری از این مساله به دلیل دقتی بود که من در بسیاری از موضوعات سعی کردم لحاظ کنم یکی از موضوعات مورد علاقه من بررسی ساختاری اشعار است شاید لیستی از عیوبی که بعضی از شروح ما به آن دچار بوده اند که ابیات هر شعر و هر غزل بدون ارتباط با ابیات دیگر شرح داده اند.

وی در توضیح این نکته یادآور شد من نمی توانم بپذیریم که ابیات یک شعر ارتباطی با هم ندارند و حتی باید بگویم بیش از هر چیز اشتغال ذهنی من به پرداختن این ابیات بوده است من دیده بودم که گاهی اوقات در بعضی از شروح به این دلیل که ارتباط ابیات با یکدیگر لحاظ نمی شد، شاعر دچار تناقص می شد یعنی در تفسیر یک بیت مطلبی را می گفت که می شد آن را در تفسیر بیت دیگر نقص کرد این چگونه ممکن است؟

در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و از منتخبین بیست و پنجمین کتاب فصل در سخنانی قرآن را تنها کتابی که خدا در آن به طور مستقیم با بندگان خود سخن گفته است، توصیف کرد و یادآور شد: حدود 12 سال پیش ما در جمعی از اساتید دانشگاه یک سری بحثهای قرآنی داشتیم و شیوه آن به این ترتیب بود که کسی آیه ای را مطرح می کرد و سوالی به ذهن دیگری می آمد که این سوال در جمع مطرح و به آن پاسخ داده می شد.

نویسنده "کتاب پیمانهای الهی به اهل ایمان" اضافه کرد: من برای تالیف این کتاب از آیاتی که با "یا ایها الذین آمنو" آغاز می شوند، شروع کردم تعداد این آیات 89 آیه است که خوشبختانه تصویر آخرین آیه با این آغاز امسال تمام شد.

به گفته محمدیان کتاب مذبور 9 جلد است که تا کنون 7 جلد آن چاپ شده و 2 جلد باقیمانده آن هم زیر چاپ است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: همه این آیات در مدینه نازل شده و من از مخاطبان این کتاب می خواهم که به سوالاتی که در کتاب مطرح شده ابتدا خودشان پاسخ بگویند و بعد سراغ جوابها بروند.

در ادامه مراسم پایانی بیست و پنجمین کتاب فصل سید محمود طباطبایی که به خاطر تصحیح کتاب "دیسقوردس" برگزیده جایزه کتاب فصل شده بود متاسفانه می گفت: بیش از 80 درصد کتاب "الحاوی" تالیف زکریای رازی نقل قول از پزشکان یونانی است و به جرات می توانم بگویم که کمتر از 20 درصد آن از خود رازی است.

وی افزود: تنها کسی که وقتی اسمش می آید کسانی مثل ابن سینا و رازی مقابل او تسلیم محض هستند "دیسقوردس" است این را کسی می گوید که برای اولین بار 25 جلد کتاب "الحاوی" را ترجمه کرده و کتاب "قانون" ابن سینا در مشتش است.

در ادامه این برنامه همچنین مجید حمیدزاده دبیر بیست پنجمین جایزه کتاب فصل با ارائه گزارشی از این رویداد گفت: در این دوره از کتاب فصل 3646 عنوان کتاب منتشر شده در بهار 92 در گروه هایی 11 گانه شامل 10 گروه وی ویو و یک گروه موضوعی کودک و نوجوان داوری شدند.

وی از اعضای هیات علمی جایزه کتاب فصل آقایان آذرشب، آئینه وند، اکبری، سلطانی، غفاری، قهرمانی، محقق، نصری، وفایی و مهرابی قدردانی کرد و گفت: از بین آثار بررسی شده در دبیرخانه 139 اثر به مرحله دوم راه یافت و در نهایت 26 اثر انتخاب شد. که از بین این آثار 18 اثر تالیفی 6 اثر ترجمه ای و 2 اثر تصحیح متون است.

به گفته دبیر جایزه کتاب فصل آثاری که بیش از 90 امتیاز را کسب کرده‌اند برگزیده و آثاری که ما بین 80 تا 90 درصد امتیاز را به خود اختصاص داده است شایسته تقدیر شده است که از این میان 9 اثر برگزیده و 17 اثر شایسته تقدیر شده است.

در ادامه مراسم جایزه کتاب فصل همچنین علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: اهمیت کتاب کتاب خوانی به عنوان ابزار دفاع در برابر تهاجم فرهنگی دشمن بر کسی پوشیده نیست کتاب محصول تجارب بشری و حاصل خلاقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت نخبگان یک جامعه است.

وی همچنین قرآن را بزرگترین کتاب زندگی توصیف کرد و گفت: قطعا یکی از راههای رسیدن به کمال بشری روی آوردن به مطالعه و کتاب خوانی است.

سرپرست فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد همچنین اعلام کرد: از اول انقلاب تا کنون 830 هزار عنوان کتاب مجوز گرفته و چاپ شده است. هر چقدر بر تعداد این کتابها افزوده شود نشان از اهمیتی است که جامعه ما به کتاب و کتاب خوانی می دهد.

اسماعیلی همچنین با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص کتاب و کتاب خوانی خودباوری و خود اتکایی را نقطه عطفی و زمینه ساز بسیاری از پیشرفت های جامعه توصیف کرد و گفت: ما خوشحالیم که بسیاری از نویسندگان جوان ما از این توانایی برخوردارند که آثار ماندگاری خلق کنند یکی از کارهایی که وزارت ارشاد انجام داده شناسایی این آثار خوب است.

کتاب خوب کتابی است که دست کم به یکی از نیازهای مخاطبانش پاسخ دهد امروزیکی از دغدغه های همه کشور چه کشورهای پیشرفته و چه کشورهای در حال توسعه، ترویج امر کتاب خوانی است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد راه اندازی ایستگاههای کتابخوانی، تجهیز کتابخانه ها، اجرای برنامه های هفته کتاب را از جمله اقدامات خوب این وزارتخانه در جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی در کشور عنوان کرد و گفت: همه دستگاههای مسئول وظیفه دارند که فعالان این عرصه را تشویق کنند.

اسماعیلی همچنین گفت: باید بیش از پیش به حوزه نقد کتاب توجه شود و روی آن کار شود نقد کتاب آشکار ساختن نکته های مثبت و منفی که در دل یک کتاب پنهان شده است این کار می تواند هم نویسنده در رشد و تعالی قرار دهد و هم فرصتی را به مخاطبان برای آگاهی قرار دهد.