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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۳۲

آبان ماه :

همايش "اتوماسيون صنعتي" در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود

همايش "اتوماسيون صنعتي" 17 و 18 آبان ماه سال جاري در دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با توجه به روند رو به رشد و توسعه روز افزون صنايع اتوماتيك و هوشمند در جوامع صنعتي امروزي و نياز به روزآمد كردن و توسعه دادن صنايع كشور در جهت بهبود روند توليد كه ملزم به انديشيدن تدابير ويژه و بحث و بررسي هاي علمي و كارشناسانه در اين باب در محافل علمي و صنعتي را ضرورت مضاعف مي بخشد، همايش "اتوماسيون صنعتي" با همكاري صنايع مختلف در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود.

آشنايي با اتوماسيون، نقش اتوماسيون در صنعت، آگاهي از موقعيت اتوماسيون صنعتي در دنياي امروز، بررسي جايگاه اتوماسيون صنعتي در ايران، بيان چالش هاي موجود در مسير پيشرفت اتوماسيون صنعتي در ايران و يافتن راهكارهاي مناسب و نگاهي به آينده اتوماسيون صنعتي در ايران از محورهايي است كه در اين همايش مورد بررسي قرار مي گيرد.

کد مطلب 214789

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