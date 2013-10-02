احداث فضای سبز در کنار ترمینال بروجن/ منطقه گردشگری سیاسرد گازکشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران استان چهارمحال و بختیاری در برنامه بازدید از پروژه های عمرانی شهر بروجن که از پیش از ظهر امروز چهار شنبه تا بعد از ظهر به طول کشید شرکت کردند و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت پروژه های عمرانی شهر بروجن قرار گرفتند.

خبرنگاران از پروژه اصلاح باند ورود به شهر بروجن از سمت مبارکه اصفهان، میدان نبوت، میدان جهاد، طرح گاز کشی به سیاسرد بروجن، احداث پارک و فضای سبز در کنار ترمینال، پروژه هدایت آبهای سطحی در بلوار ملت بروجن، جاده دسترسی بلوار فاطمیه به بلوار ساحلی و... بازدید کردند.

شهردار بروجن در بازید خبرنگاران از پروژه جاده ورودی شهر بروجن از سمت مبارکه اصفهان، گفت: این جاده ورودی هنگامی که ساخته شده یود استانداردها رعایت نشده بود و جاده بر روی نخاله های ساختمانی و خاک سفید در سالهای بسیار دور ساخته شده بود و در اثر بارش باران و نفوذ آب به زیر سطح آسفالت، آسفالت این قسمت از جاده ورودی موج دار می شد و مشکلات زیادی برای رانندگان ورودی شهر ایجاد می کرد.

حمید شفیع زاده عنوان کرد: یک هزار و 800 متر طول پروژه است و عرض آن 15 متر است که این پروزه 700 میلیون تومان هزینه دارد.

وی ادامه داد: دیوارهای دو طرف جاده برای جلوگیری از نفوذ آب و همچنین کانال زهکشی آب نیز در کنار پروزه احداث می شود.

وی گفت: طرح در نظر گرفته شده برای میدان نبوت بروجن در ورودی شهر بروجن از سمت اصفهان طرح بسیار زیبا و برگرفته از لباس محلی چهارمحال و بختیاری(چوقا پوشش مردان بختیاری)، کوه و طبیعت است و زودی کار ساخت آن به پایان می رسد.

شهردار بروجن تصریح کرد: استادکاری که در حال احداث طرح در این میدان است فقط سه ماه بر روی بدنه کار کارده تا بتواند نوع لباس محلی را در این طرح به زیبایی نشان دهد و اجرای طرح این میدان زمان بر است.

وی ادامه داد: موزائیک هایی که در این میدان به کار برده می شود با آخرین تکنولوژی ساخته شده است و 300 میلیون تومان اعتبار این پروژه است.

شفیع زاده در ادامه با اشاره به پروژه جاده دسترسی بلوار فاطمیه به بلوار ساحلی، گفت: با احداث این جاده بسیاری از مشکلات تردد مردم در این منطقه رفع می شود و زیر سازیها این پروژه انجام شده اما به خاطر مشکل حقوقی این پروژه هم اکنون متوقف شده و هنگامی که مشکل بر طرف شود به سرعت این پروژه احداث می شود.

احداث فضای سبز در کنار ترمینال

وی در ادامه با اشاره به پروژه ساخت فضای سبز و احداث پارکینگ در کنار میدان انقلاب، عنوان کرد: 20 هزار متر مربع فضا در ابن منطقه به احداث پارکینگ اختصاص یافته و 25 هزار متر مربع تبدیل به فضای سبز می شود ومسافران و گردشگران این منطقه می توانند از این مکان برای استراحت استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به احداث کانال هدایت آبهای سطحی در بلوار ملت گفت: هنگام بارندگی آبهای سطحی در قسمتهای مختلف بلوار ملت جمع می شود و مشکلات بسیاری ایجاد می کند که احداث کانال هدایت آبهای سطحی اجازه جمع شدن اب در این منطقه را نمی دهد و یکی از اقدامات مهم شهرداری به حساب می آید و در این پروژه تاکنون بیش از150 مانع برداشته شده است.

شهردار بروجن با اشاره به پروژه انتقال گاز به منطقه سیاسرد بروجن، عنوان کرد: انتقال گاز به این منطقه نقش بسزایی در رشد منطقه و توسعه گردشگری این منطقه ایفا می کند و پیمانکار منطقه ظرف سه ماه آینده این پروزه را تحویل می دهد.

وی گفت: این پروژه با همکاری میراث فرهنگی، شهرداری و اداره گاز انجام می شود و در حدود 70 درصد پیشرفت دارد.