به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز خبری به نقل از نایب رئیس شورای اسلامی شهر آبدان در خبرگزاری مهر در ارتباط با مرگ دانش آموز آبدانی منتشر شد که رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر توضیحاتی را راجع به این حادثه ارائه کرده است.

عبدالرسول صالحی رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر در این باره اظهار داشت: مرگ دانش آموزآبداني ناشي از بي دقتي راننده سرويس و بی‌توجهی خود دانش آموز بوده است.

وی افزود: خبرهایی از قول نائب رئیس شورای اسلامی شهر آبدان آمده است که دانش‌آموز بر اثر ازدحام زیاد به بیرون از مینی بوس پرت شده است که صحت ندارد.

صالحی گفت: علي نيك‌نام دانش آموز كلاس چهارم دبستان شهيد مطهري آبدان هنگام خروج از مدرسه به دلیل بی دقتی راننده مینی بوس که سرویس دهی دانش آموزان برعهده داشته است زير گرفته می شود که فورا نیروهای امدادی اورابه بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان اعزام می کنند امابه دليل جراحت زياد در بيمارستان امام خميني(ره) شهر كنگان جان خود را از دست داد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر ادامه داد: راننده ميني بوس فردي با تجربه و ماهر بوده و سال‌هاست که كار سرويس‌دهي مدارس را برعهده داشته است و تاکنون اتفاق خاصی هم رخ نداده است.

توضیحات مدیر آموزش و پرورش دیر در مورد کمبود فضای آموزشی

نایب رئیس شورای شهر آبدان در صحبت‌های خود از کمبود فضاهای آموزشی انتقاد کرده بود و گفته بود که شهر هفت هزار نفری آبدان تنها دارای یک دبستان ابتدایی پسرانه است که ازدحام جمعیت دانش آموزان باعث نگرانی اولیای دانش آموزان شده است.

ابراهیم رشیدی فرد افزود: سال گذشته دبستان 17 شهریور به دلیل قدمت زیاد و فرسودگی توسط اداره نوسازی تخریب شد که قرار بود امسال به بهره برداری برسد و دانش آموزان به صورت موقت در دبستان شهید مطهری تحصیل کنند اما هم اکنون این پروژه در حد فنداسیون رها شده است و دانش آموزان در دبستان شهید مطهری جمعیت 320 نفری را تشکیل می دهند.

صالحی رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر در این باره گفت: اگر چه در این مدرسه هم اکنون تعداد320دانش آموز درس می خوانند اما اين مدرسه از نظر گنجايش مشكلي ندارد و در دو طبقه احداث شده است و داراي حياط بزرگ و نيروي انساني خوبی برخوردار است و امیدوارم با تامین اعتبار هر چه زودتر دبستان 17شهریور شهر آبدان تکمیل و راه اندازی شود.