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۱۱ شهریور ۱۳۸۲، ۱۲:۴۱

وزير امور خارجه كره جنوبي به آمريكا مي رود

وزير امور خارجه كره جنوبي به آمريكا مي رود

وزير امور خارجه كره جنوبي براي بحث و گفتگو درباره نتايج مذاكرات شش جانبه پكن براي حل بحران هسته اي كره شمالي راهي آمريكا مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازراديو آمريكا ، در اين سفر يون يونگ كاوان وزيرامورخارجه كره جنوبي با كالين پاول همتاي آمريكائي خود و ديگر مقامات اين كشور درباره نتايج مذاكرات شش جانبه در پكن به بحث و تبادل نظرخواهد پرداخت .
گفتني است مذاكرات شش جانبه پكن كه براي حل بحران هسته اي كره شمالي برگزارشده بود پس از سه روزبدون دستيابي به توافقي جمعه گذشته پايان يافت .   

کد مطلب 21479

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