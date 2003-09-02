وزير امور خارجه كره جنوبي به آمريكا مي رود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازراديو آمريكا ، در اين سفر يون يونگ كاوان وزيرامورخارجه كره جنوبي با كالين پاول همتاي آمريكائي خود و ديگر مقامات اين كشور درباره نتايج مذاكرات شش جانبه در پكن به بحث و تبادل نظرخواهد پرداخت .

گفتني است مذاكرات شش جانبه پكن كه براي حل بحران هسته اي كره شمالي برگزارشده بود پس از سه روزبدون دستيابي به توافقي جمعه گذشته پايان يافت .