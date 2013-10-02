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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۸

اسدیان:

دستگاههای اجرایی کرج پروژه های نیمه تمام را به پایان برسانند

دستگاههای اجرایی کرج پروژه های نیمه تمام را به پایان برسانند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری کرج با بیان اینکه نباید پیش از اتمام پروژه ای نسبت به آغاز پروژه ای دیگر اقدام کرد، گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسدیان در سومین جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان کرج که بعد از ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: مسئولان باید سه موضوع مهم را رعایت کنند و مورد توجه قرار دهند.

وی تاکید کرد: عدم شروع پروژه جدید، تکمیل پروژه های ناقص و نیمه تمام و عدم هرگونه جابجایی اعتبارات تخصیص داده شده سه موضوعی است که لازم است رعایت شود.

اسدیان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی توسط دستگاه های اجرایی شهرستان یادآور شد: رشد و توسعه شهرستان مستلزم برنامه ریزیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. برنامه هایی که با طرح در شورای برنامه ریزی در مورد اجرا شدن یا نشدن آن تصمیم گیری شود.

سرپرست فرمانداری کرج ادامه داد: تمام دستگاه ها باید اعتبارات را در شهرستان هزینه کنند و امیدواریم با افزایش تخصیص و اعتبار بتوان نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام اقدام کرد.

در پایان اسدیان بر همکاری تمام دستگاه ها ی اجرایی شهرستان با تیم مشترک فرمانداری در خصوص هزینه اعتبارات سال 91 تاکید کرد.


 

 

کد مطلب 2147903

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