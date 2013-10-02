نمايشگاه "مشهد قديم به روايت تصوير" در خانه ملك برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از برپايي نمايشگاه"مشهد قديم به روايت تصوير" در مركز آفرينش و پژوهش هنرهاي سنتي خانه ملك خبر داد.

مهناز تقوي اظهار کرد: در اين نمايشگاه 50 تابلو از تصاوير خيابان ها و بناهاي قديمي مشهد در فاصله سال هاي 1300تا 1320 كه توسط سيد محمود ضيائيان گردآوري شده تا پايان مهر ماه در معرض ديد علاقه مندان قرار دارد.

سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: مركز آفرينش و پژوهش هنرهاي سنتي خانه ملك یک نمونه از خانه های زیبا، برجای مانده از دوران انتقال معماری در اواخر عصر قاجاریه محسوب می شود كه طبقه بالای آن دارای سقف مشبک و منبت کاری شده چوبی و شومینه گچبری زیبایی است كه در حال حاضر 11هنرمند دررشته هاي نگارگري، مليله كاري، زيور آلات سنتي، سوخت روي چرم، چاپ پاتيك و رودوزي هاي سنتي در مقابل ديد بازديدكنندگان به خلق آثار هنري خود مي پردازند.

پاكسازي مناطق گردشگري طبيعي اطراف مشهد

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري خراسان رضوي از پاكسازي مناطق گردشگري طبيعي در اطراف مشهد با كمك طبيعت دوستان خبر داد.

جواد موسوي اظهار کرد: همزمان با روز هاي پاياني هفته گردشگري انجمن گردشگري ايرانيان با اعلام فراخوان، از دوستداران طبيعت دعوت کرد تا روز جمعه در يك حركت جمعي اقدام به پاكسازي تفرجگاهها و مناطق گردشگري طبيعي اطراف مشهد بپردازند.

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري خراسان رضوي افزود: بر اين اساس علاقمندان مي توانند صبح جمعه مورخ 12مهرماه با حضور در مقابل ساختمان شماره 2اداره كل ميراث فرهنگي ف صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي واقع در بلوار وكيل آباد نبش صدف به مناطق فوق اعزام شوند.

نمایش "تاتوره" در موسسه فرهنگی قدس به روی صحنه می رود

مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان رضوی ازاجرای نمایش تاتوره درموسسه فرهنگی قدس خبر داد .

فرزین جیرانی با بیان این که نمایش تاتوره با محور موضوعی طلاق و معظلات آن از 13 لغایت 19 مهر در موسسه فرهنگی قدس به روی صحنه می رود اظهار کرد: بازدید ازاین نمایش برای عموم شهروندان رایگان است .

مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان رضوی با اشاره به این که تاتوره حاصل تلاش کانون هنرمندان و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی است افزود:برای نخستین بار کار تئاتردرمانی را درهفته نیروی انتظامی اجرایی خواهیم کرد.