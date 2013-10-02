دولت های کافر کارگردان جریان تکفیری هستند/ آسودگی رژیم اشغالگر قدس در سایه اقدامات تکفیری ها

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله العظمی جعفر سبحانی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز بکار دبیرخانه کنگره بین المللی خطر جریان های تکفیری برای اسلام، مسلمین و جهان بشریت و راههای برون رفت از آن که در مدرسه امام سجاد برگزار شد با اشاره به آیه ای از قرآن که می فرماید به ریسمان الهی چنگ بزنید اظهار داشت: مادامی که ما گروه گروه هستیم و همدیگر را تکفیر می کنیم به فرموده قرآن در چاهی هستیم که راه نجاتی نیست.

آیت الله سبحانی گفت: یکی از عوامل تکفیر عدم آگاهی مذاهب از اعتقادات یکدیگر است.

وی افزود: در گذشته جریان های تکفیری داخلی بوده اما امروز خارجی شده اند و دولت های کافر امروز کارگردان این جریان هستند.

مرجع تقلید شیعیان جهان ادامه داد: گروههای تکفیری نسبت به کتاب و سنت ناآشنا هستند و با اقدامات خود مسلمانان را به جان یکدیگر می اندازند و در پی نابودی آنها هستند.

وی با بیان اینکه در سایه اقدامات گروههای تکثیری اسرائیل در کمال آرامش کار خود را می کند افزود: اقدامات گروههای تکفیری به ضرر مسلمین و به نفع دشمنان اسلام است.

آیت الله سبحانی با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی خطر جریانهای تکفیری برای اسلام، مسلمین و جهان بشریت در مهرماه سال آینده اظهار داشت: علمای اسلام از مذاهب مختلف در این کنگره با مقاله های پربار ایده و روش های خود در خصوص مبارزه با جریانهای تکفیری شرکت خواهند کرد و مقالات خود را قرائت و در پایان کنگره نیز قطعنامه ای در این خصوص صادر خواهد شد.

مرجع تقلید شیعیان جهان با بیان اینکه برگزاری این کنگره گام نخست خواهد بود و در گام بعدی علمای اسلام باید سران دولت های اسلامی را مجبور کنند تا از حمایت گروههای تکفیری دست بردارند، افزود: علمای اسلام، دولت های اسلامی و رسانه ها همه را به مهربانی و عطوفت دین اسلام دعوت کنند نه اینکه به جان همدیگر بیفتند.

وی تاکید کرد: در مرحله اول علما باید در مبارزه با اقدامات گروههای تکفیری تلاش کنند و در مرحله بعدی سران دولت های اسلامی نیز باید اقدامات قابل توجهی در این جهت انجام دهند.