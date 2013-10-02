زن فالگیر با قرار وثیقه یک میلیارد ریالی راهی زندان شد

سرهنگ منصور خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندی پیش پرونده ای از سوی کلانتری 24 شهر وحیدیه در شهریار به پلیس اگاهی غرب استان ارسال شد که در آن زنی از ساکنین روستای فرارت این شهر، از زن و شوهری به دلیل کلاهبرداری تحت عنوان فالگیری شکایت کرده بود.

این مسئول عنوان کرد: این شاکی مدعی بود که زن و شوهر فالگیر پس از اخذ 30 میلیون ریال وجه از وی متواری شده اند لذا رسیدگی به این پرونده در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی غرب استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، بار دیگر اظهارات شاکی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد شاکی از طریق یکی از دوستانش، تراکتهای تبلیغاتی فال قهوه و شمع با متن" آینده خود را در فال قهوه و شمع ببینید" را دریافت کرده و طی تماس تلفنی با شماره های آن، زنی که خود را "زهرا – ر" معرفی کرده بود به منزلش آمد و بابت فال قهوه و شمع طی چندین مرحله پول از وی گرفت به نحویکه زن کلاهبردار با فریب شاکی، برای نوشتن دعا حتی النگو و پلاک طلای وی را گرفته بود.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران گفت: در ادامه با تحقیقات گسترده و نامحسوس پلیس مشخص شد متهم پرونده "هاجر- ق" به همراه همسرش بنام مصطفی از مارلیک بوده و به فردیس کرج نقل مکان کرده اند.

سرهنگ خدادادی بیان کرد: با اخذ نیابت قضایی و انجام تعقیب و مراقبت، محل سکونت متهمان شناسایی شده و طی عملیات پلیسی غافلگیرانه متهم "هاجر- ق " که خود را مریم معرفی کرده بود به همراه همسرش مصطفی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

این مسئول افزود: در بررسی سوابق متهم "هاجر- ق" 31 ساله ساکن فردیس کرج مشخص شد وی دارای دو فقره سابقه کیفری بوده و در بازجوئیهای پلیس نیز به جرم خود اعتراف کرده و گفت که به منظور تامین مخارج زندگی خویش، با چاپ تراکتهای تبلیغاتی فال قهوه و شمع از مردم کلاهبرداری کرده و وجوه نقد و طلاهای آنها را بابت دعا نوشتن اخذ می کرده است.

وی متذکر شد: پس از تشکیل پرونده، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و برای آنها قرار قانونی صادر شد که به دنبال آن متهم "هاجر- ق" فرزند کاظم به اتهام کلاهبرداری با صدور قرار وثیقه یک میلیارد ریالی روانه زندان شد.