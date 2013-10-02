مسابقات موتورسواری جام پلیس در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات موتورسواری ریس به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مشهد برگزار می شود.

این مسابقات روز جمعه 12 مهرماه در مجموعه ورزشی ثامن الائمه(ع) مشهد برگزار می شود.

همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا یک دوره مسابقه اتومبیلرانی رالی شهری روز 16 مهر ماه در سطح شهر مشهد برگزار خواهد شد.

بانوان کونگ فوکار خراسانی در رقابت های قهرمانی کشور شرکت می کنند

نائب رئیس بانوان هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو خراسان رضوی از حضور تیم کونگ فو بانوان استان در رقابت های قهرمانی بزرگسالان کشور خبر داد.

مولوده وطن پرست اظهار کرد: رقابت های قهرمانی کونگ فو بانوان بزرگسال کشور در بخش نیمه آزاد از فردا 11 مهرماه به میزبانی استان مرکزی در شهر اراک آغاز خواهد شد.

نائب رئیس بانوان هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو خراسان رضوی افزود: تیم کونگ فو بانوان استان با ترکیب فرزانه رفیق، اکرم حسن زاده، ملیحه شاد میرزائی، زهرا خلیقی، آرزو شجری، فرزانه امان زاده، سودابه کلالی و فرنگیس شوریابی و مربیگری فاطمه علیزاده و سرپرستی اکرم خجسته به این رقابت ها اعزام شده است.

برگزاری رقابت های سوارکاری به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مشهد

سرپرست هیئت سوارکاری خراسان رضوی گفت: یک دوره مسابقه پرش با اسب و اسب دوانی در رشته سرعت برگزار می شود.

محسن عرفانی اظهار کرد: به مناسب هفته نیروی انتظامی مسابقات پرش با اسب و اسب دوانی روز جمعه 12 مهرماه در مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد برگزار می شود.

سرپرست هیئت سوارکاری خراسان رضوی افزود: این رقابت ها در بخش پرش با اسب از ساعت 12 این روز و در رده های اسب مبتدی، سوار مبتدی، نونهالان، نوجوانان و D1 برگزار خواهد شد.

اعزام تیم واترپلو نوجوانان خراسان رضوی به رقابت های قهرمانی کشور

سرپرست هیئت شنا، شیرجه و واترپلو خراسان رضوی گفت: تیم واترپلو نوجوانان 13 و 14 سال استان در رقابت های قهرمانی کشور شرکت می کند.

مجید مشتاق عشق اظهار کرد: رقابت های واترپلو قهرمانی نوجوانان 13 و 14 سال کشور از فردا 11 مهرماه به مدت 5 روز به میزبانی استان آذربایجان غربی آغاز می شود.

سرپرست هیئت شنا، شیرجه و واترپلو خراسان رضوی افزود: تیم واترپلو نوجوانان استان برای شرکت در این رقابت ها امروز عازم ارومیه خواهد شد.

مشتاق گفت: نوجوانان استان تمرینات خوبی را از ابتدای سال زیر نظر مربیان و کمیته واترپلو استان انجام داده اند و از آمادگی مطلوبی برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور برخوردارند.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی خراسان رضوی گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار می شود

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی استان گرامیداشت هفته دفاع مقدس از روز پنج شنبه 11 مهرماه در مشهد آغاز خواهد شد.

جواد فخار در این خصوص اظهار کرد: این رقابت ها قرار بود اوایل مهرماه برگزار شود که به دلیل درخواست برخی تیم ها برای آمادگی بیشتر به پنج شنبه 11 مهر موکول شد.

رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی افزود: این مسابقات به مدت 2 روز و با حضور 12 تیم که اکثر آنها از مشهد هستند در زمین والیبال ساحلی پایانه مسافربری این شهر برگزار می شود.