نيكلاس برنز : آمريكااز پيشنهاد اتحاديه اروپايي حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، نيكلاس برنز معاون وزير امورخارجه آمريكا در امورسياسي درباره پيشنهادات روزگذشته اروپا به ايران گفت : واشنگتن به شدت ازتلاشهاي سه كشورآلمان ، فرانسه و انگليس كه با پاسخ سرد تهران روبرو شد، حمايت مي كند .



وي در يك كنفرانس تلفني به خبرنگاران تاكيد كرد : ما فكر مي كنيم كه اين يك پيشنهاد خوب براي ايران است و از آنها مي خواهيم كه به آن عمل كنند .



نيكلاس برنز مرد شماره سه وزارت امور خارجه آمريكا همچنين ابراز اميدواري كرد ايرانيها به تهديد خود براي از سرگيري فعاليتهاي چرخه سوخت كه تحت توافقنامه ماه نوامبر با اتحاديه اروپايي در حال تعليق قراردارد، عمل نكنند.



ازسوي ديگر مقامات آمريكايي درباره رايزنيهاي اروپا و آمريكا درباره زمان ارائه پيشنهادات خاطرنشان كردند : واشنگتن رايزنيهاي نزديكي بااروپاييها داشت و آنها توافق كردند اين معامله روز جمعه به تهران ارائه شود .



يك مقام برجسته آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود نيز تصريح كرد : ما با تمامي جزئيات اين معامله موافق نيستيم اما موافق اين حقيقت هستيم كه اين طرح پيشنهاد شده است . اين تلاشها حسن نيتي است كه اروپا براي پايان مسئله هسته اي يران انجام مي دهد .



از سويي يك ديپلمات فرانسوي كه خواست نامش فاش نشود درپاريس به خبرنگاران اظهارداشت : آمريكا هنوزترديد متعددي نسبت به شيوه اروپا نسبت به برنامه هسته اي ايران دارد و در اين باره كه ايران درصدد فريب اروپاست ، سه كشوراروپايي را مورد آزارو اذيت قرار مي دهد .



يك مقام آمريكايي نيز رايزنيهاي اروپا را درباره كمك بيشتر آمريكا در زمينه ارائه پيشنهاد به ايران منتفي ندانست .