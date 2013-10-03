حسین صفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در تئاتر کودک و نوجوان استان همدان به طور امید بخشی رگه هایی از جسارت پیدا شده است.

وی با بیان اینکه برخی از هنرمندان استان همدان در حال تجربه گرایی هستند، عنوان داشت: این امر بسیار نوید بخش بوده و البته تجربه گرایی زمان زیادی را می خواهد تا کامل شود.

وی ادامه داد: همین که تئاتر کودک و نوجوان استان همدان وارد حوزه تجربه گرایی و نترسیدن در کار تئاترو قالب های اجرایی شده اتفاق خوبی است.

صفی ابراز داشت: در حال حاضر اثر هایی از استان همدان در جشنواره شرکت کرده که جسور تر از سال های قبل بوده و نویسندگان و کارگردانان استان همدان حرکتی رو به جلو دارند.

در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امسال مبحث مغفول مانده ای نیست

کارگردان و نویسنده عرصه تئاتر استان همدان در مورد ابعاد جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: امسال جشنواره کامل شده و مبحثی مغفول شده ای در آن جا نمانده و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از بخش های متنوعی بر خور دار است.

وی با بیان اینکه بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان جدا شده است، عنوان داشت: امسال بخش خردسال جشنواره نیز جدا شده و با وجود کار گاه ها و کلاس ها و نمایش های خیابانی می توان گفت حوزه ای از تئاتر کودک به جا نمانده که به آن پرداخته نشده باشد.

صفی با اشاره به اینکه همه آیتم های جشنواره سر جای خود قرار دارد، ابراز داشت: تمام بخش های جشنواره به طور تخصصی و بخش مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی نیز در جشنواره به قوت خود باقی است.

کارگردان و نویسنده عرصه تئاتر استان همدان در مورد بودجه و اعتبارات در بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ادامه داد: برای هر نوع جشنواره ای اعم از فیلم و ادبی یا تئاتر یک بودجه تعریف شده ای وجود دارد.

سردبیر روز نگار و نشریه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در مورد بولتن جشنواره عنوان داشت: روز نگار جشنواره آیتم های استانداردی دارد و یک بحث تعریف شده داشته و دارای ستون های مشخصی است.

صفی با بیان اینکه در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هر روز یک بولتن بیرون می دهیم، ابراز داشت: به نظر بنده در کمتر جشنواره ای در کشور با این حجم کمیت و کیفیت روز نگار ارائه می شود.

وی ادامه داد: ستون های بولتن شامل بخش گزارش، نقد،مصاحبه ، حواشی، شهرستانها، میهمانان ویژه، مسئولین و هنرمندان است.

کارگردان و نویسنده عرصه تئاتر استان همدان با اشاره به اینکه هنرمندان استان پیام ها و یا داشت های خود را در روز نگار بیان می کنند، افزود: این روز نگار خیلی بالاتر از استاندارد ها ارائه شده واز پیشنهادات برای روز نگار استقبال می شود.

حسین صفی در مورد میزبانی استان همدان گفت: در بحث میزبانی از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان استان همدان حرف اول را در کشور می زند.

وی افزود: بنده به عنوان کارگردان و نویسنده در بسیاری از جشنواره ها شرکت داشتم ولی هیچ جایی مانند همدان نمی تواند جشنواره را برگزار کند.

کارگردان و نویسنده عرصه تئاتر استان همدان اظهار داشت: خصوصیت ویژه جشنواره در همدان این بوده که 95 درصد هنرمندان استان همدان در این جشنواره مسئول هستند.

صفی در پایان سخنانش گفت: گروه های خارجی شرکت کننده در جشنواره همواره از میزبانی همدان راضی بوده و استان همدان در میزبانی چیزی کم نمی گذارد.