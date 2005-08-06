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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۷

در فرهنگسراي چشمه به تصوير كشيده مي شود

نمايشگاه عكس مشاهير ايران

به مناسبت بزرگداشت شيخ شهاب الدين سهروردي ، فرهنگسراي تابستاني چشمه، اقدام به برپايي نمايشگاه عكسي از مشاهير ايران نموده است .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، به نقل ازروابط عمومي ستاد منطقه غرب سلزمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين نمايشگاه شامل 33قطعه عكس به صورت سياه وسفيد است وآثاري ازفخراليدن فخرالديني را به نمايش مي گذارد.
بنا به اين گزارش علاقه مندان به تماشاي اين نمايشگاه مي توانند ازتاريخ 8مرداد تا 20 مرداد به نشاني ميدان دهكده المپيك ، شهرك چشمه ، خيابان گل ها، خيابان پارك مراجعه نمايند .

کد مطلب 214797

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