موضع فرماندهی انتظامی استان بوشهربا جرائم خشن تهاجمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی پرداخت و با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی از13 تا 19 مهراجراء می‌شود افزود: در این هفته بیش از یکصد و 90 برنامه در سطح استان برگزار می شود.

وی تجلیل از خانواده شهدای نیروی انتظامی، دیدار و سرکشی از 160 خانواده شهید این نیرو در استان بوشهر، برگزاری جنگ شادی، برپایی همایش همیاران پلیس، همایش اصناف با پلیس، رهبران محله با حضور دهیاران، فرهنگی یارپلیس، غبارروبی قبور مطهرشهداء، برگزاری مسابقات گوناگون فرهنگی، ورزشی ازمهم‌ترین برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در استان بوشهر اعلام کرد.

فرمانده انتظامی استان بوشهراضافه کرد: برگزاری ملاقات چهره به چهره فرمانده‌هان و مسئولان با مردم، ارائه خدمات انتظامی مضاعف به مردم، آزادسازی موتورسیکلت های توقیفی برابر مقررات، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و ورزشی برای عموم مردم بخشي دیگر ازبرنامه‌ها در این هفته است.

عباس زاده از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی در هفته نیروی انتظامی خبرداد و اظهارکرد: روز جمعه 19 مهر ماه همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در برازجان با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار خواهد شد که در این همایش به قید قرعه جوائز ارزنده‌ای مانند یکدستگاه پراید، موتورسیکلت، هزینه سفرعتبات عالیات و جوائزارزنده‌ای دیگر به شرکت کنندگان اهداء می‌شود.

وی تجلیل از بانوان محجبه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در هفته نیروی انتظامی ازبانوان محجبه استان بوشهر تجلیل می‌شود و به تعدادی ازآنها یک چادر تقدیم می‌شود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: شعار امسال هفته نیروی انتظامی اقتدارپلیس درسایه مردم‌داری وقانون‌مداری وبه‌روزآمدی است که برنامه‌های اجرایی در راستای اقتدار پلیس درراستای تامین امنیت در حوزه‌های گوناگون است.

عباس‌زاده درادامه به بحث برخورد با پديده مواد مخدراشاره کرد و گفت: ميزان كشفيات در سطح استان در شش ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد افزايش يافته است.

وي همچنين با اشاره به افزایش کشفیات 27 درصدی کالای قاچاق، ازافزایش 36 درصدی سوخت قاچاق خبرداد.

اين مقام ارشد انتظامي استان اظهار داشت: با اقدامات ارزنده در پليس راه و راهور و اجراي طرح هاي مختلف انضباط ترافيكي در جاده و شهرها، شاهد كاهش 44 درصدی متوفیان حوادث بوده‌ایم.

عباس‌زاده با بیان اینکه پلیس در شبانه‌روزدر راستای تامین امنیت و ایجاد آرامش و آسایش جامعه تلاش می‌کند تاکید کرد: : موضع فرماندهی انتظامی استان بوشهربا جرائم خشن از جمله قاتلین، سارقین و اشراربطورمستمر تهاجمی است.