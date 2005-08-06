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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۸

در پي آماده نشدن به موقع اسناد برخي متهمان اين پرونده

واشنگتن تايمز: گروه بررسي برنامه نفت در برابر غذا دچار بي نظمي است

گزارش آينده گروه مستقل بررسي برنامه نفت در برابر غذا روز دوشنبه 17 مرداد يك روز زودتر از آنچه برنامه ريزي شده بود، منتشر مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، اين گروه اعلام كرد اصلي ترين دليل اينكه تاريخ انتشار گزارش تا حدي تغيير كرد اين بود كه در ابتدا اسناد لازم درباره "بنون سوان" مدير اجرايي اين برنامه قرار بود زودتر به دست كارشناسان برسد و گزارش نيز در آن صورت در روز جمعه منتشر مي شد اما در پي آماده نشدن به موقع اين اسناد، انتشار آن به چند روز بعد موكول شد.

سخنگوي گروه مستقل برنامه نفت در برابر غذا اعلام كرد: اما اريك لوييس (Eric Lewis) وكيل بنون سوان توضيحاتي ارائه كرد كه كافي بود و ما مي توانيم گزارش را روز دوشنبه منتشر نماييم.

وي درباره توضيحات وكيل مدير اجرايي برنامه نفت در برابر غذا چيزي نگفت.

هولزمان  تصريح كرد: از آنجايي كه اطلاعات درباره رسوايي برنامه نفت در برابر غذا بسيار پيچيده و زياد است ما درصدد هستيم گزارشهايي درباره زير مجموعه ها و افرد مختلف منتشر كنيم و در پي آماده شدن اين گزارش ها به انتشار گزارش نهايي بپردازيم.

 

کد مطلب 214798

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