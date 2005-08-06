واشنگتن تايمز: گروه بررسي برنامه نفت در برابر غذا دچار بي نظمي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، اين گروه اعلام كرد اصلي ترين دليل اينكه تاريخ انتشار گزارش تا حدي تغيير كرد اين بود كه در ابتدا اسناد لازم درباره "بنون سوان" مدير اجرايي اين برنامه قرار بود زودتر به دست كارشناسان برسد و گزارش نيز در آن صورت در روز جمعه منتشر مي شد اما در پي آماده نشدن به موقع اين اسناد، انتشار آن به چند روز بعد موكول شد.

سخنگوي گروه مستقل برنامه نفت در برابر غذا اعلام كرد: اما اريك لوييس ( Eric Lewis) وكيل بنون سوان توضيحاتي ارائه كرد كه كافي بود و ما مي توانيم گزارش را روز دوشنبه منتشر نماييم.

وي درباره توضيحات وكيل مدير اجرايي برنامه نفت در برابر غذا چيزي نگفت.