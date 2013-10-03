هزینه‌ 184 میلیون ریالی کمیته امداد گناوه در بخش آموزش

به گزارش خبرنگارمهر، اکبر علیپور چهارشنبه‌شب در جمع خبرنگاران با تشریح عملكرد امداد شهرستان گناوه در شش ماهه نخست سال جاري در مبحث آموزش، برگزاري كلاس هاي اوقات فراغت، اردوها و مشاوره دانش آموزان و دانشجویان اظهار داشت: در این شش ماه در مبحث آموزش کارهای خوبی صورت گرفت و در تابستان امسال نیز کلاس های اوقات فراغت در حد مطلوبی برگزار شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه گفت: تلاش کردیم تا كمك هزينه تحصيلي در خوری را متناسب با توانمان به دانش آموزان و دانشجويان نيازمند برای جبران برخی کمبودهای مالی این عزیزان در حوزه آموزش پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: به همین منظور، به تعداد 49 نفر از دانش آموزان تحت پوشش این نهاد به مبلغ 122میلیون و 560 هزار و 590 ريال كمك هزينه تحصيلي پرداخت شد.

علیپور ادامه داد: همچنین كمك هزينه به تعداد 9 از دانشجويان تحت پوشش این نهاد مبلغ 17 میلیون ریال کمک هزینه تحصيلي از سوی امداد گناوه پرداخت کردیم.

وی از برگزاري جشنواره قرآني بين دانش آموزان خبر داد و گفت: 20 نفر از دانش آموزان تحت پوشش این نهاد در جشنواره قرآني دانش آموزی ما شرکت داشتند که هزینه برگزاری این جشنواره نیز 385 هزار ریال شده است.

علیپور با اشاره به برگزاری دوره هاي نظام جامع آموزش خانواده تصریح کرد: 38 خانوار در دوره هاي نظام جامع آموزش خانواده شرکت کردند که برای برگزاری این دوره ها یک میلیون و 400 هزار ریال پرداخت شد.

وی با اشاره به فعالیت كانون اوقات فراغت این نهاد بیان داشت: این کانون در رشته هاي كامپيوتر، چرم دوزي، زبان انگليسي، خياطي، كار با ساقه گندم، كريستال گل، ساخت اكواريوم خانگي، قرآن، ره توشه و نقاشي كودكان فعالیت داشت.

علیپور با اشاره به مبلغ برگزاری این کانون ادامه داد: این کانون با هزينه 38میلیون و 719هزار ريال برگزار و تعداد 111 نفر در آن شرکت داشتند.

وی افزود: تعداد54 نفر از دانش آموزان برتر را با هزینه چهار میلیون و 200 هزار ریال به اردو اعزام کردیم و در این مدت واحد مشاوره ما نیز به 157 نفر مشاوره هاي شغلي و تحصيلي ارائه کرد.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه در پایان گفت: مجموع هزينه هاي انجام شده صد و هشتاد و چهار میلیون و 264هزار و 590 ريال در شش ماهه اول سال جاري توسط امداد مديريت شهرستان گناوه بوده است.