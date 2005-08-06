تهراني ها براي دريافت كارت ملي به ادارات ثبت احوال مراجعه نكنند

سعيد صالحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : طي تفاهم نامه اي كه ميان اداره كل سازمان ثبت احوال تهران و اداره پست تهران به امضا رسيده است مراكز پستي به ياري سازمان ثبت احوال كشور شتافته اند و كارت ملي افرادي كه امسال تقاضاي دريافت كارت ملي داده اند توسط مراكز پستي در اختيار متقاضيان گذاشته مي شود.

وي با اشاره به اين كه روند كنوني فقط براي متقاضيان سال 84 در نظر گرفته شده است ، تاكيد كرد : كساني كه سال گذشته درخواست كارت ملي داده اند چنانچه تاكنون كارت ملي آنها صادر نشده باشد اين افراد بايد به ادارات ثبت احوال مراجعه كنند تا كارت خود را تحويل بگيرند.

مدير روابط عمومي سازمان ثبت احوال كشور روند صدور كارت ملي متقاضيان سال 84 را تكميل فرم در ادارات پستي تهران توسط متقاضيان عنوان كرد كه پس از اين مرحله فرم تقاضا توسط مراكز پستي به ادارات ذيربط سازمان ثبت احوال كشور ارجاع شده و پس از صدور توسط اداره پست به منزل متقاضي ارسال مي شود.

صالحي همچنين خاطر نشان كرد: روند فعلي علاوه بر اين كه صدور و تحويل كارت ملي به متقاضيان را سرعت مي بخشد، مي تواند از مراجعه مكرر مردم به ادارات ثبت احوال نيز ممانعت به عمل آورد.