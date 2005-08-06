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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

جشنواره بادبادكها در آسمان تهران

منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به منظور گسترش نشاط و شادي در بين كودكان و نوجوانان اقدام به برگزاري جشنواره بادبادكها كرده است .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، به نقل ازروابط عمومي منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين جشنواره درتاريخ نوزدهم مرداد ماه ازطريق خانه فرهنگ حر و تاريخ بيست وششم  مرداد ماه توسط خانه فرهنگ شيخ هادي برگزار مي گردد.
علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي 66402365(خانه فرهنگ حر) و 8- 6649859 (خانه فرهنگ شيخ هادي) تماس حاصل نمايند.

کد مطلب 214801

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