جشنواره بادبادكها در آسمان تهران

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، به نقل ازروابط عمومي منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين جشنواره درتاريخ نوزدهم مرداد ماه ازطريق خانه فرهنگ حر و تاريخ بيست وششم مرداد ماه توسط خانه فرهنگ شيخ هادي برگزار مي گردد.
علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي 66402365(خانه فرهنگ حر) و 8- 6649859 (خانه فرهنگ شيخ هادي) تماس حاصل نمايند.
منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به منظور گسترش نشاط و شادي در بين كودكان و نوجوانان اقدام به برگزاري جشنواره بادبادكها كرده است .
به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، به نقل ازروابط عمومي منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين جشنواره درتاريخ نوزدهم مرداد ماه ازطريق خانه فرهنگ حر و تاريخ بيست وششم مرداد ماه توسط خانه فرهنگ شيخ هادي برگزار مي گردد.
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