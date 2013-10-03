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۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۹:۵۸

با حضور وزیر بهداشت/

14 پروژه درمانی در 9 شهرستان استان کرمانشاه به صورت همزمان افتتاح شد

14 پروژه درمانی در 9 شهرستان استان کرمانشاه به صورت همزمان افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: 14 پروژه درمانی در 9 شهرستان استان کرمانشاه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت همزمان از بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه هیئتی از مسئولین و نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 13 پروژه عمرانی در اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب، گیلان غرب، پاوه، جوانرود، سنقر، کنگاور، هرسین و کرمانشاه را به صورت همزمان و نمادین افتتاح کرد.

قاضی زاده هاشمی ساعتی قبل نیز پروژه اورژانس بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه را با مساحت یک هزار و 47 متر مربع و اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح کرد.

محمدرضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی استا کرمانشاه در حاشیه افتتاح 14 پروژه عمرانی در بیمارستان امام رضا (ع) به خبرنگار مهر گفت: بیش از 990 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری برای این پروزه ها هزینه شده که بدون تردید تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی در استان خواهد داشت.

وی مجموع مساحت پروژه های افتتاح شده را بالغ بر 9 هزار و 100 متر مربع اعلام کرد.

وزیر بهداشت تا دقایقی دیگر در جمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سالن آمفی تئاتر شهید نوروز نژاد بیمارستان امام رضا سخنرانی خواهد کرد. 

کد مطلب 2148015

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