مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- نیروهای امنیتی لیبی یکی از متجاوزین به سفارت مسکو در طرابلس را کشتند و در این حمله 2 نفر کشته شدند.
- "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه بر ضرورت مشارکت نمایندگان تمامی طرف های سوری در کنفرانس ژنو 2 تاکید کرد.
- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا با مذاکره درباره بودجه این کشور مخالفت کرد.
- در حمله انتحاری به مقر یکی از فرماندهان طالبان در پاکستان دستکم 15 نفر کشته شدند.
- "رایموند اودیرنو" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که واشنگتن احتمالا مجددا به حمله به سوریه فکر خواهد کرد.
- شورای امنیت از سوریه خواست که گذرگاه امنی را برای ارسال کمک های بشردوستانه به غیر نظامیان سوری فراهم کند.
- نیروهای امنیتی یمن یک مرکز وابسته به ارتش را از کنترل القاعده خارج کردند.
- روسیه 10 میلیون دلار به آوارگان سوری در کشورهای اردن و لبنان کمک کرد.
- در درگیری طرفداران و مخالفان اخوان المسلمین در سوئز یک نفر کشته و 8 تن زخمی شدند.
- "نیکوس میخالو لیاکوس" رهبر نئو نازی ها در یونان بازداشت شد.
- درگیری نیروهای ارتش هند با شبه نظامیان در کشمیر همچنان ادامه دارد.
نظر شما