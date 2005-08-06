ما عدالت ، صلح و عزت را براي همه مي خواهيم // امروز كام ملت ما از قدرت و استحكام ناشي از اراده جمعي شيرين است // مديران و كارگزاران دولت اسلامي هيچ شاني جز خدمتگذاري ندارند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رييس جمهوري ايران در مراسم تحليف خود پس از اداي سوگند در مجلس شوراي اسلامي با تبريك آغاز ماه مبارك رجب و ميلاد حضرت باقر (ع) تقارن آغاز كار دولت جديد با اين ايام را موجب خير و رحمت براي ملت و همه خدمتگزاران دانست و افزود : ياد امام راحل ، شهيدان عزيز ، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده هاي معزز آنان را گرامي مي دارم و خداوند بزرگ را سپاس مي گويم كه در پرتو الطاف كريمانه اش بارديگر شكوه و عظمت ملت ايران را به جهانيان نشان داد .



وي با بيان اينكه مردم ما در دامان اسلام تربيت شده و با انگيزه الهي در صحنه ها حاضر مي شوند تصريح كرد : هوشمندي و ذوق سياسي آنان كمك كرده است تا با موقع شناسي تصميمات بزرگ بگيرند و اراده خود را علي رغم خواست دشمنان خود به كرسي بنشانند. دشمنان را مايوس و دوستداران خود را در دنيا كه بسيارند به وجد آورند.



رييس جمهور افزود : امروز كام ملت ما از قدرت و استحكام ناشي از اراده جمعي شيرين است ، ملتي كه مي تواند در نقاط عطف تاريخ سياسي خود تصميمات بزرگ بگيرد از تهديدات بيم ندارد بلكه خود را در برابر تهديدات بيمه مي كند .



وي با تاكيد بر اينكه هيچ چيز نمي تواند قدرت يك ملت منسجم را بشكند افزود : دولت متكي بر چنين ملتي در مقابل تهديدها و جو سازي هاي بدخواهان با قدرت مي ايستد با اتكا به خداوند و اتكاي به مردم با شجاعت از منافع ملي حمايت مي كند، آرمانهاي مردم خود را جلو مي برد و از موضع عزت با چالش ها مواجه مي شود.

وي در تشريح ويژگي هاي دولت متكي بر ملت منسجم گفت : چنين دولتي در در فضاي مصنوعي ناشي از تبليغات مسموم بدخواهان خود را كوچك نمي شمارد و ملت خود را تحقير نمي كند ، دولتي كه ملت رشيد دارد بايد رشيد باشد ، دولتي كه متكي به ملت هوشمند و مقتدر است بايد هوشمند و مقتدر باشد و در تحقق آرمانهاي بزرگ ملت موانع احتمالي را از پيش پا بردارد.



آقاي احمدي نژاد اظهار داشت : من بر اين باورم كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز كه برخاسته از اراده چنين ملتي هستند بهترين ياران دولت در تحقق آرمانها و اهداف هستند ، اگر مجلس شوراي اسلامي و دولت و ساير قوا همراه هم و در يك مسير گام بردارند لوازم تحقق آرمانها و برنامه ها فراهم مي شود و مي توان در فرصت هاي كوتاهي كه در اختيار ما و شماست كارهاي بزرگي انجام داد .



وي تصريح كرد : ترديد ندارم آنچه اينجانب به عنوان اصول بنيادين و عملكردي دولت اسلامي در مراسم تنفيذ اشاره كردم مورد اعتناي همه شما عزيزان و همه ملت ايران است.

وي با بيان اينكه چهار اصل عدالت گستري، مهرورزي، خدمت گذاري به بندگان خدا و اعتلاي مادي و معنوي كشور مورد اتفاق همه دوستان و دلسوزان كشور و انقلاب است ادامه داد : باتوجه به اينكه در سخنان قبلي مطالبي را در مورد عدالت و مهرورزي به استحضار ملت رساندم اينك مي خواهم با تاكيد بر اصل خدمت گذاري مواردي را به عرض برسانم.

وي افزود : خدمت گذاري مهمترين وظيفه دولت و مقوم دو اصل عدالت و مهرورزي است ، خدمت گذاري راه و رسم بزرگان و اولياي ماست ، مديران و كارگزاران دولت اسلامي هيچ شاني جز خدمتگذاري ندارند ، خدمت گذاري بايد به منش و روش جاري سازمانها تبديل شود.



رييس جمهور با اشاره به مشكلات و دغدغه هاي متعدد مردم گفت : در زندگي خصوصي دغدغه اشتغال، معيشت و عدم تناسب درآمد با هزينه هاي حداقلي جز دغدغه هاي اصلي است وخيلي جوانان برومند تحصيل كرده و آماده به كار كه فرصتي براي اشتغال و بروز استعدادها نمي يابند مهمترين دغدغه خانواده ها هستند.



وي با بيان اينكه اين وضعيت انگيزه تحصيل را كاهش مي دهد و روند ازدواج را كند مي كند كه خود آثار مخرب بعدي در بر خواهد داشت اظهار داشت: اگر مشكل اشتغال و به دنبال آن معيشت و ازدواج و مسكن حل شود بسياري از مشكلات اجتماعي، فرهنگي و آموزشي حل خواهد شد ، بنابراين مهمترين خدمت دولت بايد رفع مشكل بيكاري و تامين معيشت باشد. با رفع اين مشكل استعدادهاي خفته بيدار مي شود خلاقيت ها بروز مي كند و نشاط و سرزندگي حاصل مي شود.



رييس جمهور دربخش ديگري سخنراني اش در مراسم تحليف در خصوص تعالي معنوي و فرهنگ كشور گفت : كشور ما اسلامي است و همه تلاش ها و خدمت ها در نهايت بايد به تعالي و كمال انساني منجر شود .



وي با بيان اينكه اسلام بنيان فرهنگ و تفكر ملت ايران است افزود : هويت و فرهنگ ما مبتني بر دين است ، اگر دين تضعيف شود فرهنگ ما و مظاهر ارزشمند آن از ادبيات و شعر، هنر و عرفان ، ايثار و جهاد و عشق و محبت نيز تضعيف مي شود.

آقاي احمدي نژاد گفت : در سالها و دهه هاي اخير تلاش فراواني شد كه نقش دين در زندگي فردي و جمعي به ويژه در سياست و حكومت كمرنگ شود ، آيا علت آن جز اين است كه اگر دين تضعيف شود هويت ما تضعيف مي شود و اگر هويت آسيب ديد آنگاه مي توانند همه چيز ما را بگيرند و هر چه خود خواستند به ما بدهند و حتي سليقه و منش و فرهنگ را به ما تحميل كنند .



وي تاكيد كرد : ماندگاري ما در ماندگاري فرهنگ ماست. فرهنگ ما فرهنگ خدمت به بندگان خدا ، فرهنگ تعالي ، كمال و پيشرفت ، فرهنگ تقرب به ذات لايزال الهي است كه خالق و منبع و مبدا و مبدع همه خوبي هاست.

وي افزود : فرهنگ ما انسان عزيز تربيت مي كند نه انسان ضعيف ، انسان مسوول تربيت مي كند نه انسان منفعل و بي تفاوت و حكومت و دولت برخاسته از اين مردم و چنين فرهنگي بايد پرچمدار عزت، شرف و هويت ملت باشد.



رييس جمهور افزود : برآن باورم كه ما در توسعه فرهنگ هم در محتوا هم در روش بي توجهي كرده و دچار غفلت شده ايم ، بايد از مدرسه آغاز كنيم ، شيوه هاي نو و علمي را بكار گيريم و خود باوري نشاط عشق شجاعت و ايمان را احيا كنيم در اين صورت آثار آن در همه عرصه ها، در فعاليتهاي علمي تحقيقي ، صنعتي و توليدي ، هنري در رفتار و منش اجتماعي و فردي و در اعمال سياست هاي مختلف آشكار خواهد شد .



وي با بيان اينكه همه سياست هاي ما برخاسته از يك فرهنگ و برخاسته از منش ملت ماست تاكيد كرد : فرهنگ ما در سايه تعالي و كمال انساني رشد كرده و بارور شده است و عزت و كرامت انساني جزء لاينفك آن است ، انسانها زندگي مي كنند تاعزيز باشند ، خداوند عزت انساني را تاحد خليفه الهي بالا برده است همه چيز براي همين هدف خلق شده است بنا بر اين ما بايد در همين ابتدا اعلام كنيم كه همه سياستها بايد در جهت حفظ عزت و كرامت ملت ايران باشد هر نوع برنامه و سياستي كه فاقد اين جهت باشد اصالتا فاقد وجاهت و ارزش است .



وي با بيان اينكه اگر از عدالت به عنوان يكي از اركان سياست خارجي ياد مي كنند به اين دليل است كه عزت انسانها با عدالت حفظ مي شود افزود : در بي عدالتي ، تبعيض و حق ملت ها را ناديده گرفتن عزت انسانها لگد مال مي شود ، اگر از صلح حمايت مي كنيم از آن روست كه صلح فرصت مغتنمي براي رشد استعداد ها و خلاقيتها و مايه عزت ملتها و انسانهاست، براي اين است كه در جنگ گروه بسياري از مردم و عزت آنان از بين مي رود .



وي تصريح كرد : ما عدالت ، صلح و عزت را براي همه مي خواهيم اين جزء لاينفك سياست ماست .



آقاي احمدي نژاد افزود : اين را تاكيد كرديم تا همه بدانند؛ بخصوص دولتهايي كه عدالت را برنمي تابند و اگر از صلح نيز سخن مي گويند منظورشان تسليم ملتهاست و همواره از ابزار تهديد استفاده مي كنند .



وي با بيان اينكه ملت ما هيچ گاه از عزت خود و اهانت نمي گذرد تصريح كرد : ما منطق داريم و به هنجارهاي بين المللي احترام مي گذاريم اما تابع تصميمات فرا قانوني و اراده هايي كه مي خواهند حقوق ملت ما را ضايع كنند نخواهيم بود اين يك اصل تغييرناپذير است .



رييس جمهور افزود : ملت عزيز ما با تاسي به فرهنگ خود هميشه در برابر استبداد داخلي و تجاوز خارجي ايستاده است اوج اين مقاومت در انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام (ره) اتفاق افتاد ملت ما در مقابل تجاوز خارجي هشت سال مظلومانه دفاع كرد و امروز 27 سال تجربه بعد از انقلاب را همراه دارد . نه جنگ تحميلي ، نه ترور ها و نه تبليغهاي منفي هيچ كدام نتوانسته است بر اراده ملت ما فائق آيد ، بعضي دولتها هنوز اين را نفهميده اند و تلاش مي كنند ملت ما را ازحقوق مسلم خود محروم كنند .



وي تاكيد كرد : وقتي چنين رويكردي وجود دارد مقاومت در مردم شكل مي گيرد توسعه پيدا مي كند و دسترسي به حق آشكار اوليه به آرمان ملي تبديل مي شود .



آقاي احمدي نژاد گفت : نمي دانم چرا بعضي نمي خواهند اين حقيقت را درك كنند كه ملت ايران زور پذير نيست .



وي اعلام كرد : عدالت خواهي ، صلح طلبي و تهديد زدايي سه عنصر مهم در سياست خارجي ما ست كه بر اساس عزت ، مصلحت و حكمت پيگيري خواهد شد ، اينها همه برخاسته از متن فرهنگ مردم ماست .



رييس جمهورتصريح كرد : ما صلح و عدالت را براي همه براي همه همسايگان براي منطقه و براي همه جهان مي پسنديم اميدوارم با هوشمندي ملتها و با حق پذيري دولتها شاهد حاكميت صلح و عدالت پايدار براي تمامي ملتها و در همه عرصه بين الملل باشيم .

وي در بخش پاياني سخنراني اش تاكيد كرد : بناي دولت اسلامي بر استفاده از تمامي عناصر پاك مومن شجاع كارامد و مردمي است كه بروز اين صفات در تعهد كاري و انجام وظايف درست در همه شرايط است ، به همين دليل از همه كاركنان و مديران دولت صميمانه مي خواهم كه در دوره انتقال با جديت به كار خود ادامه دهند.



آقاي احمدي نژاد درپايان خاطر نشان كرد : ازملت بزرگ ايران نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، رياست محترم قوه قضاييه، همه حضار عزيز، نمايندگان كشورهاي خارجي، نمايندگان مذاهب و اديان گوناگون در جمهوري اسلامي ورسانه هاي عمومي تقدير و تشكر مي كنم.