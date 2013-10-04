تنیس بازان قم از سد ارومیه گذشتند/ یک قدم تا صعود قم به نیمه نهایی

سیدمقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با پیروزی نمایندگان قم، البرز و تهران در سومین روز از دور برگشت لیگ آینده سازان تقریبا چهره تیم هایی که مدعی صعود از مرحله گروهی به نیمه نهایی این رقابت ها هستند، شناخته شده است.

وی ادامه داد: بازی ها در اوج حساسیت برگزار می شود و تمام تیم ها به نوعی برای قهرمانی آمده اند اما تیم های تک فارم قم، هیئت تنیس البرز، گل افشان البرز و آکادمی تنیس پارسیان تهران سومین روز رقابت های لیگ آینده سازان را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

خاتمی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون تنیس کشرورمان سومین روز رقابت های لیگ آینده سازان با برگزاری چهار دیدار به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان غربی پیگیری شد و نتایجی که به دست آمد تکلیف صعود کننده ها را تا حد زیادی مشخص کرد.

وی عنوان کرد: در پایان دیدارهای برگزار شده این روز تیم های تنیس تک فارم قم، هیئت تنیس البرز و گل افشان البرز توانستند با نتایج مشابه سه بر صفر مقابل تیم های آکادمی تنیس ارومیه، برج سازان شرق خراسان رضوی و آکادمی تنیس الیت همدان به برتری برسند و در آخرین دیدار این مرحله تیم آکادمی تنیس پارسیان تهران با نتیجه دو بر یک البرز گاز کیش را از پیش رو برداشت.

دبیر هیئت تنیس استان قم در ادامه به عملکرد تنیس بازان تیم تک فارم قم در جدال با تیم میزبان یعنی آکادمی تنیس ارومیه اشاره کرد و افزود: در انفرادی اول امیرکیا جلیلی از میزبان برابر سیاوش شیردل از قم شکست خورد تا این پیروزی به دیگر نفرات ما روحیه بالایی بدهد.

وی عنوان داشت: در مسابقه انفرادی دوم که بین کیا کهنمویی از تیم آکادمی تنیس ارومیه و مهرشاد قفقازی از تیم تک فارم قم به انجام رسید، برتری با نماینده قم بود، ضمن اینکه در مسابقه دوبل جدال حساس دو تیم را تیم تک فارم قم به سود خود خاتمه داد و در مجموع سه بر صفر برنده شد.

خاتمی در ادامه با مروری بر اتفاقات رخ داده در مسابقه تیم های هیئت تنیس البرز و برج سازان شرق خراسان رضوی افزود: تنیس بازان البرز با کسب برتری در دو مسابقه انفرادی و همچنین رقابت دو نفره در مجموع سه بر صفر برنده این دیدار شدند.

وی یاد آور شد: تیم تنیس گل افشان البرز از سد تیم آکادمی تنیس الیت همدان عبور کرد و در آخرین دیدار تیم آکادمی تنیس پارسیان تهران با شکست البرز گاز کیش به کار خود پایان داد تا این رقابت ها چهره صعود کننده از هر دو گروه را بشناسد.

