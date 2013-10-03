شعبه انجمن ارگانيك ايران در لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به تولید و عرضه‌ محصولات ارگانیک در دنیای امروز گفت: خوشبختانه امروز بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت تولید و مصرف محصولات ارگانیک نمود دارد و همین باعث می‌شود روند افزایش تولید و استفاده از این محصولات مناسب و امیدوارکننده‌ای باشد.

محمد خاکی افزود: در لرستان هم همکاران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از مدت‌ها پیش تلاش برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تأسیس شعبه‌ انجمن انجمن ارگانیک ایران را آغاز کردند تا امروز بعد از درج دو نوبت آگهی فراخوان در نشریات کثیرالانتشار، جلسه‌ مجمع عمومی این انجمن برای تعیین اعضای هیئت‌مدیره‌ی برگزار شود.

وی با تأکید بر پتانسیل‌های بالای لرستان در زمینه‌ تولید محصولات کشاورزی ارگانیک تصریح کرد: تأسیس این انجمن را می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود زمینه‌های لازم را برای اثرگذاری‌های موردنظر فراهم آورد.

خاکی اظهار داشت: خوشبختانه در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع زیرزمینی اتاق خرم‌آباد، نیروهای متخصص و توانمندی مشغول به کار هستند که پشتوانه‌ مهمی برای این گونه اقدامات محسوب می‌شوند.