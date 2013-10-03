۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

تحولات مصر/

درگیری طرفداران و مخالفان اخوان در سوئز/یک نفر کشته و 8 تن زخمی شدند

درگیری طرفداران و مخالفان اخوان المسلمین در سوئز و کشته و زخمی شدن 9 نفر از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر و اخوان المسلمین شب گذشته در جریان برگزاری تظاهرات در سوئز با مخالفان این گروه درگیر شدند.

بر اثر این درگیری یک جوان 17 ساله به ضرب گلوله کشته شد و 8 تن دیگر زخمی شدند. بنا بر اعلام شاهدان عینی، درگیری ها با ورود طرفداران محمد مرسی به خیابان اصلی در منطقه تجاری شهر موسوم به "ابوالعزائم" و شعار علیه ارتش مصر آغاز شد. مغازه داران نیز در واکنش به این اقدام در حمایت از ارتش و پلیس شعار سر می دادند.

حامیان اخوان المسلمین شیشه خودروها و مغازه ها را شکستند و برخی راه ها را در منطقه مذکور مسدود کردند.

 

