پدر علم ارتباطات ايران زمينه هاي آزادي مطبوعات را بررسي مي كند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر كاظم معتمد نژاد پدر علم ارتباطات به همراه دكتر كامبيز نوروزي، احمدي زيدي آبادي و علي يوسف پور به مناسبت روز خبرنگار در دومين فستيوال كانون هاي فرهنگي، هنري دانشگاه علامه طباطباي پيرامون بررسي زمينه هاي آزادي مطبوعات" سخنراني مي كنند.

اين سمينار كه ساعت 17 تا 20 روز يكشنبه 16 مرداد ماه در سالن كنفرانس دانشكده علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي شود، گروه هاي فكري مختلف به بررسي تاريخ آزادي مطبوعات، مولفه ها و ويژگي ها و تعريف آزادي مطبوعات مي پردازند.

دكتر معتمد نژاد با تفكر دانشگاهي و علي يوسف پور رييس انجمن روزنامه نگاران مسلمان ايران با نگاهي مطبوعاتي، دكتر كامبيز نوروزي حقوق دان با نگاه حقوقي و احمد زيد آبادي به عنوان متخصص و كارشناس اين رشته در اين زمينه سخنراني خواهند كرد.

همچنين در ادامه برنامه هاي فرهنگي، هنري فستيوال تابستانه دانشگاه علامه طباطبايي ساعت 17 تا 19 روز دوشنبه 17 مرداد ماه كارگاه آواز با حضور كريم پاك سيرت درخانه فرهنگ دانشجو علامه طباطبايي برگزار مي شود.