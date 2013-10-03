قانونی برای الزام جلوگیری از ازدواج فامیلی وجود ندارد/ نحوه وراثت بیماری تالاسمی در هر حاملگی 25 درصد

دکتر سعید پور دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احتمال تولد کودک مبتلا به تالاسمی ماژور از پدر و مادر مینور 50 درصد است، تشریح کرد: نحوه وراثت در هر حاملگی 25 درصد است که از پدر و مادر مبتلا به تالاسمی مینور 50 درصد احتمال تولد کودک ماژور و 25 درصد مینور وجود دارد.

وی با اشاره به دخیل بودن مسائل فرهنگی در ازدواج های فامیلی اظهار داشت: مقابله با بیماری تالاسمی برنامه کشوری بوده و آذربایجان شرقی جزو استان های کم شیوع است و عمده قربالگری این بیماران در میان متقاضیان ازدواج است که به افراد ناقل و موارد ازدواج های فامیلی مشاوره ژنتیک داده می شود.

پور دولتی در ادامه افزود: این مشاوره ها در شهرستان ها و روستاها در زمان پیش از ازدواج و با انجام آزمایشات مختلف خونی انجام می شود اما در بسیاری از موارد به دلیل مسائل فرهنگی که وجود دارد با وجود اخطارهای داده شده تن به ازدواج می دهند که اغلب آنها در روستاها مشاهده می شود.

مسئول برنامه پیشگیری از تالاسمی اضافه کرد: پس از ازدواج به افراد ناقل این بیماری برنامه مراقبت و پیشگیری از بارداری داده می شود و در صورتیکه بخواهند باردار شوند آزمایشات تشخیص بیماری در دو مرحله یکی قبل از بارداری برای تشخیص ژن و در مرحله بعدی بعد از بارداری در هفته های 10 تا 12 برای بررسی جنین و در صورتیکه جنین ناقل تالاسمی ماژور باشد آن را سقط می کنند.

پور دولتی تاکید کرد: مشاوره ژنتیک برای تمام ازدواج های فامیلی درشهرها و روستاهای استان آذربایجان شرقی انجام می شود و بر طبق ریتم خطرات بیماری های ژنتیکی در نسل و شجره آنها مشاوره داده می شود اما برنامه های آموزشی خاص و قانونی برای جلوگیری از ازدواج فامیلی وجود ندارد.