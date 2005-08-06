كارگاه تخصصي تئاتر در حوزه هنري استان مركزي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين كارگاه با هدف توليد واجراي تئاتر بصورت علمي و همچنين خلق آثارهنري ماندگار و منطبق برارزشهاي والاي اسلامي وانساني برگزارمي شود .

هنرجويان دراين كارگاه با هم انديشي و بداهه پردازي به خلق آثارهنري دريك پروسه تعريف شده مي پردازند .

اين گزارش همچنين حاكي است: هنرجويان درجلسات مختلف با فصل بندي مشخص به تمرينات آمادگي بدن وبيان مي پردازند. دراين جلسات هنرجويان طرحهاي ارايه شده را نقد وبررسي نموده ودرپايان به تمرين طرح برتر مي پردازند.

كارگاه تخصصي تئاتر هرهفته روزهاي شنبه وسه شنبه با حضوركارشناسان و هنرمندان طرح درعرصه تئاتر در خانه نمايش حوزه هنري استان مركزي برگزار مي شود .