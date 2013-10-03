انتقاد از پایین بودن حقوق فرهنگیان/ 54 هزار کودک بازمانده از تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، حقوق و معیشت فرهنگیان همواره در سال های اخیر محل مناقشه بوده است و بسیاری از فرهنگیان همچنان از پایین بودن حقوقشان گلایه مند هستند. اگرچه حقوق این قشر از 700-600 هزار تومان سال 1384 اکنون به میانگین یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است، اما کارشناسان مختلف می گویند که این میزان حقوق با در نظرگرفتن تورم رسمی کشور بسیار کم است و قدرت خرید فرهنگیان در دو سه سال اخیر پایین آمده است.

به گفته علی پورسلیمان، عضوشورای مرکزی سازمان معلمان حقوق معلمان نه تنها افزایش نیافته بلکه بیش از 10 درصد نسبت به نرخ تورم رسمی کشور کاهش منفی داشته است.

همچنین محمدرضا محدث معاون سابق برنامه ریزی آموزش و پرورش و کارشناس اقتصادی- آموزشی می گوید:« باید در کنار افزایش حقوق فرهنگیان زمینه کاهش هزینه های این قشر زحمتکش را با نگاه ویژه به بخش مسکن، کاهش قیمت اقلام ضروری، گسترش مراکز رفاهی و گردشگری، توسعه تعاونیهای فرهنگیان و هزینه های درمان، فراهم کرد. نمی توان به صرف افزایش حقوق قدرت خرید فرهنگیان را بالا برد بلکه باید تعاونی های فرهنگیان، بیمه درمانی، حق مسکن و ... را نیز برای معلمان در نظر گرفت.»

دریافتی معلمان کمتر از نصف حقوق اساتید دانشگاهی است

عضو کمیسیون آموزش مجلس در رابطه با کمبود حقوق فرهنگیان می گوید:«افزایش حقوق معلمان نسبت به حقوقی که اساتید دانشگاه و سایر مراکز آموزشی دریافت می کنند بسیار کم و ناعادلانه بوده است زیرا در حال حاضر دریافتی معلمان کمتر از نصف حقوق اساتید دانشگاههاست.»

به گفته جبار کوچکی نژاد در حال حاضر اساتید دانشگاهی از حقوق بالای دو میلیون و 500 هزار تومانی برخوردار هستند. این در شرایطی است که معلمان با همان مدارک و سابقه کاری که استاد دانشگاه دارد، حداکثر یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می کند.تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش از سوی سرپرست کار پسندیده ای بود و امیدواری را در میان فرهنگیان افزایش داده است. در صورت معرفی علی اصغر فانی به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش، فانی باید تعهد لازم را به مجلس برای اجرایی شدن وعده های خود در بحث معیشتی فرهنگیان بدهد.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیمه دوم مهر به مجلس معرفی می‌شود

پس از آغاز سال تحصیلی قرار بود که وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس معرفی شود و اکنون یکی از نمایندگان مجلس خبر از معرفی این وزیر در نیمه دوم مهر ماه از سوی رئیس جمهور می دهد.

سید حسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در این زمینه توضیح داده است که هر وزارتخانه‌ای تنها سه ماه می‌تواند در این سمت باقی بماند و بر این اساس وزیر آموزش و پرورش به احتمال زیاد در نیمه دوم مهر ماه به مجلس معرفی می‌شود.

او احتمال داده است که علی اصغر فانی سرپرست فعلی آموزش و پرورش به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی می شود و تاکنون نظر نمایندگان نسبت به او مثبت بوده است.

تشکیل کمیته فنی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی برای مرمت دارالفنون

بالاخره انتظارها به پایان رسید و گویا قرار است در دولت یازدهم دارالفنون به سر و سامان برسد و از یک مدرسه متروکه به پژوهشگاه و موزه ای برای آموزش و پرورش تبدیل شود.

این بار شانس دارالفنون برای مرمت و احیا دو برابر است، چرا که رئیس سازمان میراث فرهنگی خود اهل فرهنگ و اموزش است و پیش از این نیز سابقه وزارت در آموزش و پرورش را داشته است و اکنون با بازدید دوباره محمد علی نجفی رئیس میراث فرهنگی و رئیس پژوهشگاه آموزش و پرورش از دارالفنون امیدها برای احیای این مدرسه زنده شده است.

به گفته محی الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش کمیته فنی مشترک بین آموزش و پرورش و میراث فرهنگی برای احیا، بازسازی و مقاوم سازی مدرسه تاریخی دارالفنون بزودی تشکیل می شود تا کارها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود.

او درباره کاربری مدرسه دارالفنون پس از احیای کامل توضیح می دهد:« در این مدرسه باید روح تعلیم و تربیت جریان داشته باشد و از یک بنای صرف دربیاید. ما درصدد هستیم تا علاوه بر موزه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش، پژوهشگاهی در این مدرسه تاسیس شود تا بازدیدکنندگان تنها تماشاکننده در و دیوار این بنا نباشند و این مجموعه به یک مدرسه پویا تبدیل شود.»

54 هزار کودک از سال 89 همچنان از تحصیل بازمانده اند

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش در شرایطی از وجود 54 هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر می دهد که هنوز مرکز آمار ایران، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل سال جدید را اعلام نکرده است.

به گفته فاطمه قربان براساس اعلام مرکز آمار ایران تا سال 1389، تعداد 120 هزار کودک بازمانده از تحصیل بودند که در سال اول 14 هزار کودک، در سال 90، 14 هزار کودک دیگر و در سال 1391، 33 هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی و جذب مدارس کشور شدند. با این حساب، در حال حاضر 54 هزار کودک هنوز از تحصیل بازمانده اند که به این آمار باید آمارهای سال جدید را نیز اضافه کرد. اما قربان می گوید: شناسایی 54 هزار کودک باقی مانده در شرایطی است که برخی از این کودکان فوت شده و خانواده های روستایی آنها شناسنامه هایشان را تحویل نداده اند. یا برخی از کودکان مهاجرت کرده که شناسایی آنها برای ما سخت است.تعدادی از دانش آموزان نیز به دلیل شرایط سخت جسمی امکان حضور در مدرسه را نداشته و آموزش پذیر نیستند، اما متاسفانه اسمشان در فهرست کودکان بازمانده از تحصیل قرار می گیرد.

آمار کودکان بازمانده از تحصیل پایان مهر ماه مشخص می شود

صحبت های معاون آموزش ابتدایی در شرایطی است که یوسف نوری رئیس مرکز آمار آموزش و پرورش اعلام کرده است: هنوز آمار کودکان بازمانده از تحصیل سال جدید مشخص نشده است. چرا که اطلاعات تمامی دانش آموزان هنوز به صورت کامل در سامانه اینترنتی وارد نشده است. تا پایان مهر ماه اسامی کودکان بازمانده از تحصیل مشخص می شود. ضمن آنکه باید کودکان معلول و مهاجرتی را نیز باید مورد توجه قرار داد.

نواختن زنگ جشن عاطفه ها

مراسم نوزدهمین جشن عاطفه‌ها با شعار "مهر در انتظار مهر حماسی"، پس از یک هفته از آغاز سال تحصیلی در مدارس کشور برپا شد.

در این مراسم علاوه بر مسوولان آموزش و پرورش، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی نیز حضور داشت. به گفته سید علی یزدی‌خواه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران جشن عاطفه‌ها توانسته است ارتباط خوبی را با دانش‌آموزان، اولیا و سایر مردم فراهم کند که امسال نیز این جشن با همکاری کمیته امداد امام خمینی، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما برگزار شد.

انتقاد از کمبود کتابخانه در مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در شرایطی از کمبود کتابخانه در مدارس گفته است که رئیس جمهور نیز در ابتدای مهر ماه خواهان ایجاد زنگ کتابخوانی و انشا برای دانش آموزان شد.

فاطمه قربان گفته است: نیمی از مدارس ابتدایی کتابخانه دارند و ما هیچ محدودیتی در زمینه تجهیز کتابخانه‌ها نداریم؛ حتی الزام و اجباری در خرید کتاب از یک یا چند ناشر مشخص هم وجود ندارد. همچنین، آموش و پرورش وظیفه دارد، تنها امکان آموزش رایگان را فراهم آورد.

او به پایین بودن سرانه مطالعه در کشورنیزاشاره کرده و می گوید: در حال حاضر تنها 50 درصد مدارس ابتدایی به کتابخانه های کلاسی مجهز هستند. البته ما هیچ محدودیتی در زمینه تجهیز کتابخانه‌ها نداریم و مسئولیت این کار با مدیران مدرسه است. حتی ما الزام و اجباری در خرید کتاب از یک یا چند ناشر مشخص نداریم.